Töss soll eine neue Moschee erhalten

Der Islamische Kulturverein Winterthur plant sein erstes eigenes Begegnungszentrum, wie er es selbst bezeichnet. An der Schlachthofstrasse 16 im Quartier Nägelsee soll das bestehende Gebäude, ein Wohnhaus mit Autowerkstatt, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dies geht aus dem am Freitag publizierten Baugesuch hervor.

Wann die neue Moschee eingeweiht werden kann, ist noch nicht bekannt. «Wir müssen mit Einsprachen rechnen», sagt der Präsident des Islamischen Kulturvereins, A. M, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie seien bei den Nachbarn im Wohn- und Industriegebiet zwar auf positive Rückmeldungen gestossen, möchten aber auch nicht blauäugig sein: «Wir bauen eine Moschee, wir müssen mit allem rechnen.» Kommt das Baugesuch ohne Einsprachen durch, hofft der Präsident auf einen Baustart im nächsten Frühling.

Vom Mieter zum Eigentümer

Der Kulturverein mietet seit 2010 verschiedene Räume im Industriequartier an der Zürcherstrasse 300. Das Gebäude ist alt, grau und liegt direkt an der Autobahn. Auch im Innern ist es nicht auf dem neusten Stand. Seit der Gründung des Vereins 1991 war er jeweils an verschiedenen Orten eingemietet. Bevor er an die Zürcherstrasse zog, war der Verein im Mattenbachquartier zu Hause. Mieter sein sei allerdings teuer und mache es schwierig, eine wirkliche Begegnungszone zu schaffen. «Wir wussten nie genau, wie es weitergeht, darum möchten wir jetzt etwas Eigenes», erklärt der Präsident. Vor rund einem Jahr kaufte der Verein darum das Grundstück samt Gebäude an der Schlachthofstrasse für einen nicht genannten Preis. Der vorherige Besitzer,

Reto Zimmerli von der Auto Zimmerli GmbH, hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurückgezogen.

«Kein Geld aus dem Ausland»

Der 14 Meter hohe Neubau soll 16 Meter breit und 41 Meter lang werden. Er enthält einen grossen Gebetsraum, der aufgeteilt werden kann. «So können Männer und Frauen gleichzeitig beten», sagt der Präsident. Der Gebetsraum soll circa 280 Quadratmeter gross sein, eine Galerie und eine Kuppel haben. Ausserdem sind eine Tiefgarage mit 25 Parkplätzen, ein Vereinslokal, Sitzungs- und Schulungszimmer, ein Jugendraum sowie Büros geplant. Projektverfasserin ist die Athimex GmbH in Opfikon.

Der Verein rechnet mit Kosten von 4,5 Millionen Franken. Die Finanzierung sei allerdings noch nicht zu einhundert Prozent gesichert. «Wir werden auf Spenden angewiesen sein», erklärt der Präsident. Diese kämen von den Mitgliedern und Gönnern. Sie seien aber noch auf der Suche. Etwas stellt der Präsident allerdings klar. Für Spender gibt es eine Bedingung, die man sich selber auferlegt habe: «Wir nehmen kein Geld aus dem Ausland an.»

Der Verein versucht seit langer Zeit gegen die Vorurteile gegenüber dem Islam anzukämpfen. So hat er vor drei Jahren mehrere Stadträte, Medienschaffende und Privatpersonen zum Freitagsgebet eingeladen. Gut möglich, dass auch zur Eröffnung der neuen Moschee Gäste eingeladen werde. Noch denkt der Präsident aber nicht so weit: «Ich freue mich, wenn wir beginnen können. Es braucht Zeit, Nerven und Energie.» (Landbote)