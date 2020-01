Überflüssige Dinge loswerden – und so Integrations-Stellen schaffen

Auf ein solches Angebot haben Leute gewartet, die ihren Besitzstand verkleinern, sich aber nicht selber mit Ricardo, Ebay oder Tutti herumschlagen wollen. Ab Februar kann man die Gitarre, den Stabmixer, den Regenmantel oder den nicht benötigten Gartenparty-Gasgrill bei der Stiftung Wisli an der Neuwiesenstrasse 20 in Winterthur vorbeibringen.

Dort werden die Dinge entgegengenommen, in einem internen System katalogisiert, gewogen, fotografiert (je nach Gegenstand vor weissem oder schwarzem Hintergrund) und dann auf der Onlineplattform Ricardo zum Verkauf angeboten. Der Kunde kann einen Mindestverkaufspreis festlegen und bekommt, wenn der Verkauf zustande kommt, 70 Prozent des Erlöses. Kein schlechtes Geschäft aus Sicht von Räumungswilligen.

Wer sich zusätzlich engagieren will, kann auch ganz aufs Geld verzichten und die 70 Prozent als Spende der Stiftung Wisli überlassen. Projekt Restwert heisst diese Idee, die nicht in der Stiftung geboren wurde, aber von dieser im Kanton Zürich nun erstmals umgesetzt wird. Restwert-Standort ist Winterthur, in Bülach gibts eine Abgabestelle.

Mit 53 Jahren ausgemustert

19 Arbeitsplätze für 24 Personen stehen im gesichtslosen Bürobau an der Neuwiesenstrasse zur Verfügung. Es werden meist Personen sein, die aufgrund psychischer Beeinträchtigung keine Stelle mehr haben und die mit diesem von der IV finanzierten Integrationsprojekt wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Einer, der bereits in der Vorbereitungsphase mitgearbeitet hat, ist der 53-jährige Marcello Perna. Er war Logistikchef in einer Zürcher Firma, bevor ihn zwei Herzinfarkte und ein Hirnschlag aus der Spur warfen. Seit letztem Mai ist er bei der Stiftung Wisli, jetzt wird er Mitarbeiter des Projekts Restwerk. Er weiss von Berufs wegen, wovon er spricht, und glaubt, dass dieses Projekt ein Erfolg wird: «Der Prozess hat aus meiner Sicht keine Lücken.» Ausser, schiebt er schalkhaft nach, jemand bringe gleich zwanzig Autos vorbei.

Und wenn es nur Schrott ist?

Die Gefahr ist wohl eher, dass Leute auf diesem Weg den Estrich räumen und sich dann brüsten, etwas Gutes zu tun. Schon jetzt liegen in den Boxen Dinge, die man auf Flohmärkten nur schwerlich oder gratis wegbringt: Sandalen rot, Grösse 36, ein Schlüsselanhänger, ein steinzeitlich anmutender Taschenrechner, Stücke der Glasi Hergiswil wie aus dem Ferienhaus der Grosseltern. «Wir sind zunächst nicht wählerisch und nehmen fast alles», sagt der zuständige Wisli-Projektleiter Martin Ledergerber, der selber eine Ausbildung als Arbeitsagoge absolviert hat. Man werde aber auch die Zusammenarbeit mit Brockenhäusern suchen für Dinge, die über Ricardo nicht weggehen.

Ledergerber wird ein Team von drei Fachpersonen leiten, die für die 24 Mitarbeitenden zuständig sind. Er ist überzeugt davon, dass mit dem Projekt Restwert eine langsame Umschulung aufs Kaufmännische möglich ist. Denn es geht darum, mit dem Computer klar zu kommen, Dinge zu verbuchen, abzurechnen. Zahlungseingang, -ausgang, korrektes Schreiben, das sind lauter Dinge, die man im Büro beherrschen muss. Geplant sind auch vier geschützte Ausbildungsplätze für KV-Lernende.