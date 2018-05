«Unbefangene Beurteilung» im Fall Bierdusche

Die Bierdusche für Sicherheitsdirektor Mario Fehr auf der Schützenwiese im Mai 2017 sorgte für Schlagzeilen. Der Vorfall wurde auch Thema im Zürcher Kantonsrat. Kritisiert wurden die polizeilichen Ermittlungen. Mario Fehr hatte nach dem Vorfall Anzeige wegen Tätlichkeit und Sachbeschädigung erstattet. In einer Anfrage wollten die AL-Kantonsräte Markus Bischoff und Manuel Sahli vom Zürcher Regierungsrat wissen, ob zuerst die Stadtpolizei Winterthur und danach die Kantonspolizei die Strafanzeigen untersucht hatten.

«Unbefangen und unparteiisch»

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens kam zu keinem Wechsel der Verfahrensführung, heisst es nun in der Antwort des Regierungsrats. Auch sei der Fall nicht von der Stadtpolizei Winterthur an die Kantonspolizei übergeben worden. In Winterthur sei nämlich kein Strafantrag eingegangen – in der vorliegenden Strafsache tätigte einzig die Kantonspolizei Ermittlungen. Weiter heisst es: «Gemäss der (...) Strategie werden alle bei der Kantonspolizei eingehenden Anzeigen nicht weiterverwiesen, sondern immer selber bearbeitet.»

Die Zürcher Regierung betont, dass die Kantonspolizei die Ermittlungen – auch wenn es sich beim Opfer um ein Mitglied des Regierungsrats handelte – unbefangen und unparteiisch durchführte. (far)