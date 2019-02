Von Sozialhilfe bezahlte Wohnung untervermietet

Die Verhandlung war kurz und das Urteil klar: Das Bezirksgericht Winterthur hat am Dienstagnachmittag einen Mann verurteilt, der von 2010 bis 2015 Sozialhilfegelder im Wert von über 45000 Franken ertrogen hat. Er muss sechs Monate ins Gefängnis, weitere sechs Monate werden zugunsten einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte hatten sich bereits vorgängig auf ein mögliches Strafmass und ein abgekürztes Verfahren geeinigt.

Der Mann hatte den Sozialen Diensten nicht nur Einkünfte und Vermögen verheimlicht, sondern in anderem Namen auch seine von der Stadt finanzierte Wohnung an eine Familie illegal untervermietet. Dies war dann auch der Grund, weshalb der jahrelange Betrug aufflog: Denn auch die Untermieter waren Sozialhilfebezüger, und irgendwann tauchte bei den Sozialen Diensten dieselbe Winterthurer Adresse in zwei verschiedenen Fallakten auf.

Schon mal im Gefängnis

Der Mann äusserte sich vor Gericht nur knapp, erzählte von einer schwierigen Kindheit – nach Ende der Grundstufe hatte er keine Schule mehr besucht. Er sei seit 2017 «endlich weg von der Sozialhilfe» und erledige selbstständig diverse Hilfsarbeiten. Das reiche zwar nur knapp zum Leben, aber wenigstens sei er «nicht mehr abhängig».

Bemerkenswert ist, dass der Mann bereits eine Vorstrafe wegen eines sehr ähnlichen Delikts aufweist. Er wurde schon 2009 erstmals wegen Betrugs verurteilt, auch damals bezog er zu Unrecht Sozialhilfegelder. Er musste ins Gefängnis – nur um kurz nach seiner Freilassung erneut mit den Betrügereien zu beginnen.

Die ertrogene Summe kann die Stadt Winterthur nun auf zivilrechtlichem Weg zurückfordern. Allerdings sind die Chancen gering, das Geld wiederzusehen. Der Mann hat laut dem Richter zusätzliche Privatschulden in Höhe von 100000 Franken. (Landbote)