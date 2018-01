Vorwürfe gegen Gastronom Simon Adam erneuert

Bereits vor einigen Monaten ist gegen den ehemaligen Gastro-Unternehmer Simon Adam bei der Zürcher Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige eingereicht worden. Sein ehemaliges Unternehmen «Essen & Kunst» wirft ihm betrügerische Delikte vor.

Adam hat im Sommer kurzfristig seine Beteiligungen und die operative Leitung am Unternehmen «Essen & Kunst» abgegeben. Betroffen waren 7 Restaurants, mehrheitlich in Schaffhausen und Winterthur. Der Schaden den Adam so angerichtet habe, sei weit grösser als bisher vermutet, teilt nun «Essen & Kunst» in einer Medienmitteilung mit. Dies habe eine vertiefte Analyse der verschiedenen Gesellschaften ergeben.

Winterthurer Restaurants weitergeführt

Trotz intensiver Bemühungen unter Einschuss weitere Mittel musste deshalb über einzelne Gesellschaften der Konkurs ausgesprochen werden. Es sei «Essen & Kunst» aber gelungen, dass die Winterthurer Restaurants «Strauss» und «Löwen» weitergeführt werden können. Dies dank weiterer Investitionen der Aktionäre und dem grossen Einsatz des gesamten Teams. Die beiden Winterthurer Restaurants werden mit neuen Pächtern weitergeführt. Sämtliche Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Bereits wenige Tage nach dem Rückzug von Simon Adam wurde bekannt, dass es trotz des Rückzuges keine Veränderungen im Park Casino in Schaffhausen geben wird. (far)