Wer sass hinter dem Steuer?

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Personenwagen nach einem Selbstunfall weitergefahren und konnte kurze Zeit später an einem Wiesenbord angetroffen werden. Wer das Unfallfahrzeug lenkte, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, teilt die Stadtpolizei mit.

Kurz nach 02.45 Uhr (Sommerzeit), erhielt die Stadtpolizei Winterthur die Meldung, dass ein silberner Audi TT mit Thurgauer Kontrollschildern mit übersetzter Geschwindigkeit durch die Partymeile von Winterthur gefahren, beim Salzhaus (Untere Vogelsangstrasse 6) in einen Palettenrahmen geprallt und anschliessend ohne anzuhalten auf der Unteren Vogelsangstrasse stadtauswärts weitergefahren sei. Es entstand dabei am Palettenrahmen ein Sachschaden von mehreren hundert Franken. Noch in der gleichen Nacht, kurz nach 03.00 Uhr (Winterzeit), sichtete eine Patrouille das Unfallfahrzeug an einem Wiesenbord, Höhe Untere Vogelsangstrasse 113. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Wer das Fahrzeug lenkte, ist unklar. (far)