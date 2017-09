«Wir sollten heute den Mut haben und sagen: Hallo, hier jetzt mal nichts!»

Seit der Abstimmung über den Waldeggsee ist viel Zeit vergangen. Beschäftigt Sie der See persönlich noch, Erwin Schatzmann?

Erwin Schatzmann: Der See beschäftigt mich nicht mehr. Aber die zugrunde liegenden Anliegen sind noch genauso aktuell. Es ist sogar so, dass sie heute Allgemeingut sind. Heute spricht fast jeder in der Politik von Biodiversität, von Erholungs- und Ausgleichsflächen. Vor zwanzig Jahren sagte man noch, das ist eine Spinnerei. Man weiss heute auch, dass dadurch ein Mehrwert entsteht, im Stadtbild, im Lebensgefühl und auch für die Wirschaft. Mit dem Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft hat man ausserdem gemerkt, dasse es gut ist, wenn man nicht bis zum Bodensee fahren muss, um sich zu erholen, sondern etwas in der Nähe hat, wo man mit dem Velo hinkommt.

Würden Sie sagen, Ihre Themen sind heute ein Selbstläufer?

Schatzmann: Das nicht. Die Themen sind zwar Allgemeingut, aber es passiert dann doch nicht so viel. Es gibt aber ein paar positive Ausnahmen: In Winterthur sind das die Walcheweiher, es ist toll, dass Stadtgrün das gemacht hat.

Biodiversität, kurze Wege, grüne Innenstädte. Das sind auch Kernthemen der GLP. War Erwin Schatzmann ein Avantgardist, Michael Zeugin?

Zeugin: Er war mit seiner Waldeggsee-Idee der Zeit voraus. Ich konnte damals in Winterthur noch nicht abstimmen, hätte sonst aber klar zugestimmt. Wir brauchen diese Vielschichtigkeit: Bei einem solchen Projekt wie dem Waldeggsee geht es einerseits um die Natur und anderseits um Stadtentwicklung und Lebensqualität. Die Frage ist heute noch dieselbe wie vor zwanzig Jahren, wir müssen uns entscheiden, wo wir städtebaulich hinwollen.

Das Medienecho vor 20 Jahren war immens, sogar deutsche Zeitungen berichteten über die Winterthurer See-Idee. Sie haben damit abgeschlossen, Erwin Schatzmann. Verfolgt Sie der See trotzdem noch, werden Sie noch darauf angesprochen?

Schatzmann: Ja absolut. Für viele war es das Thema, unter dem sie überhaupt von mir Kenntnis genommen haben. Ein See ist ein Thema von allgemeinem Interesse. Während meine Holzskulpturen vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack sind, ist ein See, ich glaube das kann man sagen, nach jedermanns Geschmack. Weil der Waldeggsee nie wahr geworden ist, beflügelt er die Phantasie sogar noch mehr. Die Wiese ist immer noch frei, die Chancen, das Projekt umzusetzen, wären also intakt.

Man könnte den Waldeggsee also wieder aufgreifen.

Schatzmann: Das kann man, aber das kommt sicher nicht von mir aus. Das ist etwas für die nächsten Generationen.

Wissen Sie noch, wie Sie damals auf die Idee kamen, und wann sie den Entschluss fassten, eine Initiative zu lancieren?

Schatzmann: Es war so, dass ich viel im Eschenberg spazieren ging. Einmal kam ich beim Waldegg aus dem Wald, und dann habe ich ihn einfach vor mir gesehen. Man braucht ja echt nicht viel Phantasie, um sich dort einen See vorzustellen. Es ist ja so eine Senke. Wenn es regnet, entsteht sogar ein Tümpel. Ich habe dann ein bisschen daran «herumstudiert» und gezeichnet. Dann schrieb das damals frisch gegründete Stadtmarketing einen Ideenwettbewerb aus, wie man Winterthur verschönern könnte – ohne Preisgeld übrigens. Die Ergebnisse wurden im Sulzerhochhaus präsentiert, und da ist mein Projekt so euphorisch aufgenommen worden, dass ich mir sagte «machen wir weiter», einen Verein gegründet und Unterschriften gesammelt habe.

Michael Zeugin, fast 20 Jahre später haben auch Sie die Idee eines Badesees aufgeworfen, nicht mit einer Inititative, sondern mit einem politischen Vorstoss, und auf dem Gelände der Gleisharve im Vogelsang. Was war bei Ihnen der Auslöser?

Zeugin: Der Verlauf war bei mir quasi umgekehrt. Die Idee war das Ergebnis einer Analyse. Was das SBB-Areal im Unteren Vogelsang betrifft, stecken wir in der Stadtentwicklung in einem Korsett: zwischen dem Kanton, der Winterthur klare Wachstumsziele vorgibt, und den SBB, deren Betrieb defizitär ist, und die einen riesigen Druck haben, alle Grundstücke, die sie betrieblich nicht mehr benötigen, möglichst gewinnbringend zu überbauen.

So wie mit der Europaallee am Zürcher Hauptbahnhof.

Ja, die Europaallee ist genau das Beispiel das zeigt, wie falsch es wäre, in Winterthur dasselbe zu tun. Das ist nicht, was der Entwicklung der Stadt für die Zukunft nützen würde. Ich habe mir schon vorgestellt, wie mich meine Töchter später fragen: Hättet ihr da nicht mehr machen können? Darum habe ich mir überlegt, was wir auf dem riesigen Areal machen könnten, was die Stadt weiterbringt, ein Leuchtturm ist, und nicht einfach noch mehr vom Gleichen. Ein grosser Park mit einem Badesee könnte genau das sein – und man könnte ihn immer noch ergänzen, etwa durch Kongressbauten am Rand. Wichtig ist, es braucht einen Park im Herzen der Stadt, es braucht Freizeit und Erholung.

Ist es nicht generell ein Unsinn, die Entwicklung der Kernstädte durch den Subventionsbedarf der SBB bestimmen zu lassen?

Zeugin: Wir haben heute schon eine ungeheure Dichte, gerade auch mit dem Sulzerareal. Wenn man jetzt neben dem Bahnhof noch eine zweite Europaallee oben drauf packt, müsste man sich schon fragen, wo die Identität der Stadt bleibt. Winterthur ist gut beraten, wenn es sich von Zwängen befreit und auf dem Areal etwas macht, das der Stadt nützt. Dass Natur und Wasser eine intensive Wirkung auf Menschen haben, dem stimmt wohl jeder zu. Erst recht an einem Ort in der Stadt, der schon extrem dicht ist. Und es schafft Identität, was auch ein Anliegen von Erwin Schatzmann war.: Mir ist die Feststellung wichtig, dass der Wunsch nach Freiflächen nicht einfach ein Wunsch von Alternativen oder Träumern ist. Ich sehe keinen Gegensatz von Wirtschaftlichkeit und einer Parkanlage. Durch die Aufwertung steigen die umliegenden Gebäude im Wert, die Stadt wird attraktiver und profitiert auch finanziell.

Trotzdem exponiert man sich auch heute noch, wenn man eine Grünfläche fordert, wo andere unbedingt bauen wollen.

Schatzmann: Wenn man ein Grundstück überbaut, gibt es einen direkten Gewinn, bei einem Park hat man dagegen erst einmal Auslagen. Der Gewinn kommt auf Umwegen und nicht nur durch Aufwertungen, sondern auch auf einer seelischen Ebene. Ganz praktisch: Wenn sich die Leute im Freien erholen können, treten weniger psychische Probleme auf.: Wenn man einen Ort mit einer ganz neuen Qualität schaffen will, hat man sofort einen viel langfristigeren Horizont. Das Grundstück im Unteren Vogelsang ist prädestiniert, um einen Raum für Kreativität zu schaffen. Die ZHAW liegt gleich nebenan. Das ist auch der Unterschied zu den Walcheweihern. Die sind zwar wunderbar, aber es ist nicht realistisch, dass ein Student in einer Zwischenstunde mit dem Laptop hierher kommt. Das Gleiche gilt für Mitarbeiter der Axa oder der Stadt.

Zum Waldeggsee sagten 75 Prozent Nein. Warum ist es in der Schweiz so schwierig, für solche Projekte Mehrheiten zu finden?

: Uns geht es auf hohem Level sehr gut, es fehlt der Leidensdruck, um etwas radikal Neues zu machen. Kleine Schritte sind ein Teil des Schweizer Erfolgsprinzips. Aber es gibt Fragen und Probleme, wo man mit kleinen Schritten nicht weiterkommt, etwa auch beim Klimawandel und der Energiewende.

Der See, das haben Sie beide gesagt, hat eine ungeheure Ausstrahlung. Woher rührt diese Sehnsucht nach dem See?

Zeugin: Ich habe dabei den Erholungswert für die Menschen im Kopf, aber auch die Natur, dass Tiere Platz haben. Dieser zweite Punkt gilt für das Gleisareal natürlich weniger, weil das ein eher städtischer Raum ist.

Haben Sie sich dazu Gedanken gemacht?

Schatzmann: Ja, ich habe versucht, mir etwas vorzustellen. Es gibt ja dort jeweils die Sommerbar des Salzhauses. Die haben so einen Gummiteich. Würde dort wirklich ein See entstehen – das wäre Winterthur vom Besten. In der Verlängerung Salzhaus sehe ich wirklich das Potenzial dafür. Wenn man so will, wurde beim Archplatz ja eine Chance vergeben, etwas zu schaffen wie einen beispielsweise Park. Dass man aus dem Zug aussteigt und denkt: Wow, das ist Winterthur.

Zeugin: Das ist genau das Bild, das auch ich habe: Ein See in der Verlängerung des Salzhauses, damit diese Weite beibehalten wird. Dieser Ort ist prädestiniert für einen belebten Park. Ich glaube, das würde auch Identität stiften.

Wäre der See auch ein Mittel, um das Selbstbewusstsein zu heben, etwa gegenüber Zürich?

Schatzmann: Dazu sollte man einfach die Qualitäten Winterthurs fördern. Davon gibt es viele. Winterthur ist eine Familienstadt, eine Stadt der kurzen Distanzen, vom Bahnhof gelangt man an alle wichtigen Orte in sieben Minuten. Winterthur hat eigene Qualitäten, die Zürich fehlen.: Genau. Es geht überhaupt nicht darum, Zürich nachzubauen, das ist nicht realistisch. Winterthur sollte selbstbestimmt seine Zukunft in die Hand nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir nicht einfach weiterführen sollten, was wir in den letzten fünfzehn Jahren gemacht haben. Es braucht in der Stadtplanung neue Akzente, neue Funktionalitäten. Die Stadt hat viel leeren Büroraum. Es geht also nicht darum, möglichst schnell noch mehr Büros zu bauen, sondern Attraktivität zu schaffen, damit diese Büros von interessanten Firmen gemietet werden.

Tut die Stadt schon genug, um Bürowüsten wie es sie in Altstetten gibt, vorzubeugen?

Zeugin: Die Stadt blieb den Tatbeweis bisher schuldig, dass sie den Auftrag, Freiräume zu schaffen, ernst nimmt. Beim Rieterareal zum Beispiel hat der Stadtrat bereits offensiv die Tür für eine Umnutzung geöffnet.

Was haben Sie für Vorbilder im Kopf, wenn es darum geht, wie man den Städtebau denken muss – ist die Idee vom See andernorts angekommen?

Schatzmann: Weltweit gesehen gibt es sicher eine Tendenz dazu, mehr Wasserflächen zu schaffen. Wir sind ja eine überhitzte Gesellschaft. All diese elektrischen Geräte und Verbrennungsmotoren, auch das Klima wird tendenziell wärmer. Damit ist die Sehnsucht nach Wasser grösser geworden. Das im Unterschied zur Situation im 19. Jahrhundert, als man in feuchten Wohnungen hauste mit schlechten Heizungen. Damals stand das Trockenlegen im Vordergrund.

Zeugin: Wasser hat etwas Beruhigendes.

Schatzmann: Ja, auch etwas Meditatives. Zum Beispiel wurde in Opfikon ein viereckiger See gebaut und in Regensdorf plant eine Gruppe einen Surfer-See. So eine Nutzung ist natürlich auch für Winterthur denkbar, so könnte man auch andere Leute, nicht nur die Naturschützer, für die Idee gewinnen. Meine Grundidee ist, dass jede Gemeinde verschiedene solche Orte, Pärke, Teiche, Seen, haben sollte. Gerade auch, um die Naturschutzgebiete zu schützen. Dass man sagt, dort geht man nicht hin, aber hier kann man eine Party machen.

Zeugin: Wir können unsere Wälder um die Stadt nicht für alles in Anspruch nehmen. Es spielt auch eine Rolle, wie wir künftig arbeiten werden. Der Anteil kreativer Arbeit wird zunehmen, wir werden aber auch tendenziell mehr vor dem Bildschirm sein. Freizeit und Beruf werden zunehmend verschwimmen. Ich bin überzeugt, dass man sich umso mehr einen Arbeitsort wünscht, von dem man nur wenige Minuten zu einem Park gehen muss. Man denke nur an New York ohne Central Park: Die Stadt würde ziemlich an Lebensqualität einbüssen, der Park ist eine grüne Lunge. Die Frage, die sich stellt, ist, würde man den Park noch so planen, wenn man dem Druck von heute ausgesetzt wäre.

Schatzmann: Genau. In Winterthur hat es bestimmt Leute gegeben, die an Stelle des Stadtparks lieber Häuser gebaut hätten. Wir sollten auch heute diesen Mut haben und sagen: Hallo, hier jetzt mal nichts. Wir sollten die Siedlungen von den Grünflächen her denken.

In Neuhegi wurde dieses Gebot eingelöst, man hat einen grossen Park reserviert, inklusive einem Zugang zum Wasser.

Zeugin: Ja und dieser Raum wird auch intensiv genutzt von Familien mit Kindern. Hier im Stadtzentrum würden eher Leute profitieren, die arbeiten, aber es wären auch Nutzungen am Abend denkbar, vielleicht mal ein Konzert.Schatzmann: Das sehe ich genau gleich. Es gibt im Stadtzentrum schon viel Aussenlärm, so dass die Musik niemanden wirklich stören würde. Hier an den Walcheweihern hat es mich auch schon gestört, wenn jemand mit seiner Musikanlage alles beschallt hat und jeder dessen individuellen Musikgeschmack erdulden musste. In der Innenstadt würde das weniger ins Gewicht fallen.

Die Walcheweiher, da sind wir alle einig, sind eine gelungene Sache. Wenn Sie aber eine Prognose wagen müssten: Werden wir es erleben, dass die Stadt einen Masstab grösser denkt?

Schatzmann: Vielleicht ist das noch nicht einmal nötig, den Masstab zu vergrössern. Die Walcheweiher sind nicht gross – und trotzdem bringen sie es. Vielleicht sind viele kleine, dezentrale Projekte besser als ein grosses.Zeugin: An uns zweien würde es sicher nicht scheitern. (Landbote)