Wo getauft wird, da fliesst der Champagner

Swiss-CEO Thomas Klühr führt den Winterthurer Stadtpräsidenten nach der Taufzeremonie persönlich durchs Flugzeug. Es ist mächtig heiss unter dem Blech. Die Bombardier CS-300 hat sich auf fast 40 Grad aufgeheizt, obschon sie im Schatten in einem Hangar steht. Die beiden Männer erdulden die Hitze in Anzug und Krawatte stoisch. Es ist die Bürde der Mächtigen an einem Termin, an dem sonst alle leichte Sommerkleidung tragen.

Alles Swiss Klühr deutet auf die grossen Staufächer hin und auf die dünnen, ergonomischen Sitze. Hersteller ist Recaro. Der deutsche Produzent gilt im Automobilbau als das Mass der Dinge in Sachen Sitze. In den Swiss-Maschinen sucht man das Logo vergebens. Die Airline duldet in ihrem Umfeld keine Fremdmarken. One Brand, eine Marke, heisst das Prinzip. Einverleibung – bis hin zur Schokolade. Bloss das Logo der Star Alliance und der Taufname des Flugzeuges werden geduldet. In diesem Fall: Winterthur. Der Name steht neben der vorderen Tür des Flugzeuges in roten Lettern, ein paar Zentimeter gross nur, aber gross genug, dass ihn die Passagiere lesen können. Und dann noch etwas grösser am Bug für den Blick von weitem. Die Namen auf dem Flieger sollen ein Gefühl von Heimat vermitteln. Es geht der Swiss um Swissness.

Keine Fontäne Die CS-300 ist nicht die erste Maschine, die als «Winterthur» in die Luft geht. In den Achtzigerjahren hiess so schon eine DC-9 und davor weitere Flugzeugtypen. Zur Taufe anno 1984 waren der gesamte Stadtrat und Gemeinderat eingeladen, samt Anhang. Es gab einen Rundflug durch die Alpen. Das gibt die Situation heute nicht mehr her. Zu viel Verkehr am Flughafen, heisst es von den Presseverantwortlichen. Dann gebe es auch ökologische Bedenken. Und überhaupt, das Flugzeug, das da im Hangar steht, muss am Abend nach Göteborg fliegen. Die Gästezahl ist trotzdem stattlich. Gemeinderäte praktisch aller Fraktionen sind da – mit Ausnahme der Grünen. Eine Delegation von House of Winterthur. Wettbewerbsgewinner. Und Roger Rinderknecht; der Ex-BMX-Profi und Betreiber des Skills-Park wurde der Swiss vom Standortmarketing empfohlen. Wird er mit dem BMX über die Maschine springen? – Nein, wird er nicht, wie er mit Bedauern feststellt.

Parallelwelten Die Taufzeremonie ist eher unspektakulär. Auf dem Steg der Flugzeugtreppe drängen sich die Medienvertreter und sehen zu, wie Künzle und Rinderknecht etwas ratlos Champagner über die Maschine giessen. «Sie dürfen auch spritzen», sagt eine PR-Verantwortliche über Lautsprecher. Aber die Fontäne bleibt aus. Er habe sich, sagt Rinderknecht später, um die Herren im Anzug herum nicht getraut. In ihren Reden müssen Künzle und Klühr Zusatzschlaufen drehen. Klühr, weil die Swiss ihre Maschinen heute eigentlich nur noch nach Kantonshauptorten und Tourismusdestinationen benennt und nicht mehr nach Anrainergemeinden. Aber Winterthur sei ja auch ein Tourismusziel, mit seinen Museen und einer der grössten autofreien Fussgängerzonen der Schweiz, sagt Klühr. Der Swiss-CEO, der in Zürich wohnt, weiss es aus Erzählungen, wie er auf Nachfrage sagt. Museen seien seine Sache nicht. «Das überlasse ich meiner Frau.» Künzle steuert in seiner Rede von der wirtschaftlichen Bedeutung des Flughafens für den ganzen Kanton auf die Lärmflugproblematik zu. Bis vor seiner Wahl ins Stadtpräsidium war er als Vorsteher des Departements Sicherheit und Umwelt Vorsitzender der Fluglärmorganisation Region Ost. Jetzt fasst er das Dilemma in die Worte: «Wo gehobelt wird, da fallen Späne, wo geflogen wird, da gibt es Lärm.» Man könne der Swiss aber attestieren, dass sie auf die Lärmwerte achte, wie mit der CS-300, dem «Flüsterjet», so Künzle. Dieser sei wie Winterthur zwar nicht der Grösste, aber voller innerer Qualitäten. Dann fallen die Stichworte des Standortmarketings von der Bildungs- und Kulturstadt und von der Energiestadt Gold. Und Künzle sagt: «Leben in Winterthur lohnt sich wie fliegen mit der CS-300.»

Glamour und Grösse Die Besichtigung der Maschine zieht sich. Künzle lässt sich vom Captain, einem Winterthurer, das Cockpit zeigen. Dann beginnt der Interviewmarathon. Ein Mann von Statur, setzt er sich in die erste Klasse, da ist etwas mehr Beinfreiheit. Nebst Tele Top hat auch die Swiss ein Kamerateam vor Ort. Die Fluggesellschaft produziert Videos und Texte für die Mitarbeiterplattform, betreibt auch Markenpflege nach innen. Künzle tupft sich zwischen den Aufnahmen mit einem Taschentuch die Schweissperlen von der Stirn. Als er die Maschine verlässt, ist eine halbe Stunde um, das Apérobuffet schon halb leer gegessen. An den Stehtischen gibt es kühlen Weisswein und den Blick durch den offenen Hangar aufs Flughafengelände. Unter den Gästen steht auch Bruno Camanni. Der frühere Winterthurer Tourismusdirektor war schon 1984 mit dabei. So mondän und glamourös wie damals war sie nicht, seine zweite Flugzeugtaufe. Camanni ist dennoch beeindruckt – von den Ausmassen, die der Luftverkehr seither angenommen hat. (Landbote)