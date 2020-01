ZHAW publiziert Prüfung zu früh

Eigentlich hätten am Freitag rund 170 Studierende der ZHAW eine Prüfung im Fach Introduction to Accounting ablegen sollen. Eigentlich. Die Prüfung fand aber nicht statt. Sie wurde von der Schule im letzten Moment verschoben. Denn: Die Prüfungsaufgaben landeten im Internet und waren für einige Studierenden kurze Zeit einsehbar. Als Begründung führt die ZHAW einen Bedienfehler an.

«Um für alle Studierenden gleiche und faire Bedingungen sicherzustellen», sei es notwendig eine neue Prüfung zu schreiben, heisst es von Seiten der Studienleitung International Management an der ZHAW School of Management and Law. Die Aufgaben werden sich aber in Art und Schwierigkeitsgrad nicht von den fälschlicherweise Publizierten unterscheiden.

Betroffene können neues Datum wählen

Die betroffenen Studierenden sind von der Studiengangsleitung per Mail informiert worden, schreibt die ZHAW. Die Prüfung werde auf kommende Woche verschoben. Die Studierenden können wählen, ob sie am Montag, 20. Januar, oder am Freitag, 24. antreten wollen. Diese beide Daten lägen noch in der «laufenden und kommunizierten Prüfungsphase», wie die ZHAW schreibt. Die Studiengangsleitung will mit den Studierenden «in Kürze nochmals per Mail Kontakt aufnehmen, um die individuellen Anmeldungen entgegenzunehmen.»

Die Geschichte ins Rollen brachte der Instagram Account «insidezhaw», der den Vorfall in seiner Instagramstory publik machte.

Auf Instagram kursiert diese Story. Bild: Screenshot

«Es tut uns sehr leid, dass die betroffenen Studierenden die Prüfung zu einem anderen Zeitpunkt machen müssen. Wir entschuldigen uns bei allen Betroffenen für die entstandenen Umstände«, sagt Studiengangsleiter Michael Kendzia. Man werde die nötigen Massnahmen einleiten, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.