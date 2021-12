Premiere für Skilift-Betreiber – Jetzt ist Regensberg wieder ein Skigebiet Am Sonntag, kurz vor Mittag, geht die Meldung heraus: Zwischen 14 und 16 Uhr läuft der Skilift Regensberg. Und die Skifans kommen. Martin Liebrich

Schlepplift vor märchenhafter Kulisse. Lilou aus Regensdorf ist am Bügel – jetzt geht es aufwärts. Foto: Leo Wyden

Am Sonntag um 14 Uhr ist es so weit: In Regensberg läuft der Skilift für die Öffentlichkeit. Erstmals seit 2017. Gefahren war er bereits am Samstag – aber nur für die Verantwortlichen des Bügellifts. Sie hatten die Piste so gut wie möglich hergerichtet, auf ihren eigenen Ski, denn für den Einsatz einer Maschine lag nicht genug Schnee. Am Ende gab es als Lohn für die harte Arbeit für alle Helferinnen und Helfer eine Abfahrt. Wie knapp die Verhältnisse sind, sagt Regula Lächler, die Gründungspräsidentin des Skiliftvereins Regensberg, am Sonntag: «Wir wussten am Morgen noch nicht, ob wir fahren können».