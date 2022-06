Ende August wird Michel Huissoud pensioniert, doch ein Abschiedsinterview will er keinesfalls jetzt schon geben. Vielmehr möchte er das Problem schildern, das ihn, den strengen Kontrolleur, in seinen letzten Wochen als Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) umtreibt.

Michel Huissoud leitet seit 2014 die Eidgenössische Finanzkontrolle, bei der er seit 1988 tätig ist. Der Genfer Jurist ist in der Bundesverwaltung gefürchtet, aber auch geschätzt. Huissoud eckt immer wieder an, weil er in seinen Stellungnahmen wenig Rücksicht auf grosse Namen und politische Prozesse nimmt.

Geprüft werden ist nie angenehm. Und trotzdem: In einer Umfrage bei Geprüften gaben kürzlich 80 Prozent gute Noten an unser Personal.

In der Verwaltung sind die Einschätzungen geteilt. Wo erfahren Sie am meisten Widerstand?

Der Bundesrat setzte Ziele, die miteinander in Konflikt standen. Das rechtfertigt aber nicht die fehlende Ethik in der Leitung der Transportunternehmen des Bundes und von Kantonen. Ein Problem sehe ich auch in der Tatsache, dass Angehörige derselben Partei verschiedene wichtige Stellen besetzen. Dann fehlt die notwendige Distanz. Leider ist die Gewohnheit auch nach Postauto erhalten geblieben, wichtige Posten an Parteikollegen zu vergeben. Das ist ungesund, unschön und nicht vertrauensfördernd. Da sind wir wieder bei der Parteienfinanzierung angelangt.

Was machen Sie ab September?

Sicher ist, was ich nicht mache: Für eine der kontrollierten Stellen arbeiten. Ich bin einer der wenigen in Bundesbern, bei denen das vertraglich so festgelegt ist. Und das ist gut so, auch wenn mir nur noch die Hälfte des Schweizer Arbeitsmarkts offensteht. Was ich tun werde, weiss ich nicht.