Das Timing stimmt: Je näher das Playoff rückte, desto besser sind die Chilis Rümlang-Regensdorf in der NLB in Fahrt gekommen. In der Rückrunde haben die Furttalerinnen sieben von neun Partien gewonnen, zuletzt gelang ihnen eine Serie von vier Siegen. «Wir haben gelernt, enge Spiele zu gewinnen», stellt Cheftrainer Stephan Mock zufrieden fest. Das seien gute Voraussetzungen für die anstehende Playoff-Serie. Die Chilis treffen als Tabellenfünfte im Viertelfinal (best of 5) auf Basel, das sich mit einem Punkt mehr dem Konto das Heimrecht in diesem Duell sicherte. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams haben die Chilis 5:4 gewonnen. Die Serie startet am Samstag in Basel, das erste Heimspiel in Rümlang findet am Sonntag um 17 Uhr in der Heuelhalle statt. (mak)