Auch zur Nachsorge kann Telemedizin reichen, denn hier ist auch Bequemlichkeit gefragt. Foto: Getty Images

Nähe heilt. Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patienten spielt eine wichtige Rolle beim Heilungserfolg. Dazu gibt es Studien, und junge Ärztinnen und Ärzte lernen dies bereits in der Ausbildung. Aber haben Sie Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt je in die Augen geschaut? Wohl nur vor einem chirurgischen Eingriff, bei einer ernsthaften Erkrankung oder im Laufe einer längeren therapeutischen Begleitung.

Bei einem verdächtigen Zeckenbiss oder einer Halsentzündung reicht in der Regel fachlicher Beistand. Und hier ist Schnelligkeit entscheidend, die die Telemedizin am einfachsten liefert. Allein schon aus diesem Grund wird sich auch von der Seite der Patientinnen und Patienten die Telemedizin in der Schweiz weiter durchsetzen.

Zudem halten die Anrufärzte die Hausarztpraxen und Ambulatorien auf diese Weise frei für diejenigen Fälle, die tatsächliche Betreuung vor Ort brauchen. Kein Wunder, dass der Verband der Ärztinnen und Ärzte FMH sich für die Telemedizin ausspricht.

Der neue Konsultationskanal verringert die Arztkosten. Telemed-Versicherte verursachen weniger Kosten als andere.

Die Krankenkassen heissen sie ebenfalls willkommen. Der neue Konsultationskanal verringert die Arztkosten. Versicherte mit Telemedizinmodell nahmen 2022 im Schnitt Bruttoleistungen in Höhe von 2522 Franken in Anspruch (inklusive Selbstbehalt und Franchise). Das ist der niedrigste Betrag: Bei Versicherten im Standardmodell fielen 6297 Franken an, bei Versicherten im Hausarztmodell mit Fallpauschale waren es 3359 Franken.

Ob die Ärzteschaft oder Pflegefachkräfte bei der Telemedizin im Homeoffice in einem Bündner Bergdorf, in Deutschland oder in der Karibik sitzt, ist dabei egal. Jedenfalls solange sie die Schweizer Zulassung haben. Auch für sie darf das neue Modell Vorteile bringen. Anbieter erlauben zudem Patientinnen und Patienten, die Namen ihrer Wunschärzte eintragen zu lassen. So lässt sich dennoch ein Arzt-Patienten-Verhältnis und damit Nähe aufbauen.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

