Umgang mit Stress - Wir brauchen mehr Pausen

Essay: Mit Stress umgehen – Wir brauchen mehr Pausen Die Menschheit war noch nie so gesund wie heute. Und noch nie so überfordert. Warum wir aufhören sollten, alles schaffen zu wollen. Werner Bartens

Lesestunde für den Kopf, Ruhepause für die Füsse: Samstagnachmittag Predigerplatz, Zürich. Bild: Andrea Zahler

Die Reduzierung auf das Wesentliche ist schon eine ganz gute Idee. Kaiser Joseph II. mag nicht der grösste Musikkenner gewesen sein, aber seine Kritik, dass Mozarts «Entführung aus dem Serail», womöglich «zu viele Noten» enthalte, ist ein zeitlos gültiger Denkanstoss. Keith Richards, das Rolling-Stones-Gründungsmitglied mit der amphibisch gefalteten Gesichtshaut und inzwischen 77, hat es früh erkannt: Der perfekte Ton ist die Stille.



Kurze Denkpause: Wenn Ruhe und Lockerlassen so wichtig sind, warum hektiken dann so viele Menschen so unkoordiniert herum? Eigentlich wäre doch genügend Zeit.