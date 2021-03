Chronische Schmerzen beeinträchtigen Betroffene sowohl im Berufsleben als auch in der Freizeit. Das Team der Schmerzklinik am Spital Bülach will solchen Patientinnen und Patienten wieder neue Perspektiven geben.

Schmerzen haben die unterschiedlichsten Ursachen. Ist Herzschmerz ein medizinisch anerkannter Schmerz?

Judith Peters: Das kann man schon so sagen. Es zeigt gut auf, was Schmerz überhaupt ist. Es ist nicht die Nadel, die im Fuss steckt, sondern die Nadel im Fuss, die bemerkt wird und der man eine Bedeutung zumisst. Auch Stress kann Schmerzen verursachen. So krampft es bei manchen in der Brust. Das ist dann nicht das Herz, welches schmerzt, sondern die Muskeln, die sich zusammenziehen. Solche Schmerzen therapiert man jedoch nicht mit Schmerzmitteln.

Andreas Grüner: Unsere Stimmung spielt bei der Schmerzempfindung eine grosse Rolle. Wer eine gute Zeit hat, fühlt Schmerz weniger. Wer schon schlecht gelaunt ist, empfindet ihn als stärker und störender.