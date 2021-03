Grünen-Chef Balthasar Glättli – «Wir dürfen nicht grössenwahnsinnig werden» An der Delegiertenversammlung fordert Grünen-Chef Balthasar Glättli eine Elternzeit von 18 Wochen für beide Elternteile. Und warnt gleichzeitig vor Übermut durch den Wahlerfolg.

Gleichstellung im Fokus: Parteipräsident und Nationalrat Balthasar Glättli bereitet sich auf die Online-Versammlung vor. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Grünen-Präsident Balthasar Glättli hat vor den Parteidelegierten am Samstag einen Elternurlaub von je 18 Wochen für beide Elternteile gefordert. In der Gleichstellungspolitik sei eine fundamentale Veränderung nötig und nicht bloss politische Kosmetik für Frauen.

Die Grünen müssten sich dafür einsetzen und eine Allianz suchen, die mit der gleich langen Elternzeit für beide Elternteile den grossen Wurf wage, sagte Glättli in seiner Präsidialrede vor den Parteianhängern an der Online-Delegiertenversammlung.

Für die Gleichstellung sei eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine fairere Aufgabenteilung zwischen beiden Elternteilen entscheidend, erklärte Glättli. Eine Elternzeit müsse für beide Elternteile gleich gelten. Ansonsten würden Frauen gegenüber Männern etwa bei der Jobsuche benachteiligt, weil Frauen in Betrieben bei Nachwuchs länger fehlten. «Unzählige Frauen haben Angst davor, bei der Geburt ihres Kindes beruflich auf dem Abstellgleis zu landen.»

In der Schweiz können Väter von neugeborenen Kindern seit Anfang dieses Jahres einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub beziehen. Dafür hatte sich das Stimmvolk im vergangenen September ausgesprochen. Müttern stehen seit 2005 14 Wochen Mutterschaftsurlaub zu.

Glättli warnt vor Übermut

In seiner Rede pries Glättli weiter den Wahlerfolg der Grünen. Anfang März habe die Partei bei kantonalen oder kommunalen Wahlen in Solothurn, im Wallis, in der Waadt und in Freiburg teils markant zugelegt. «Die Wählenden fordern uns dazu auf, den Klimaschutz und die gesellschaftliche Solidarität auch in den schwierigen Pandemiezeiten hochzuhalten», sagte Glättli.

Gleichzeitig warnte er vor Übermut. «Wir dürfen nicht grössenwahnsinnig werden.» An vielen Orten habe man zwar deutlich zugelegt, aber verfüge noch lange nicht über eine progressive Mehrheit. Das Ziel der Grünen sei es, Verantwortung mitzutragen. Glättli erneuerte dabei angesichts gestiegener Wählerprozente die Forderung nach einem Bundesratssitz.

SDA