Fachkonferenz in Bern – «Risiko einer Strommangellage ist real und gross» Im Winter könnte es eng werden mit der Versorgung von Gas und Strom in der Schweiz. Fachleute des Bundes haben in Bern über vorsorgliche Massnahmen informiert.

Der Füllstand der Schweizer Speicherseen für die Stromproduktion ist zurzeit in etwa normal, aber im kommenden Winter könnte es eng werden mit der Versorgung. Foto: Urs Flüeler (Keystone/Archiv)

«Wir erleben zur Zeit die erste weltweite Energiekrise, mit Europa im Epizentrum». Das sagte der Direktor des Bundesamtes für Energie, Benoît Revaz, am Mittwoch vor den Medien in Bern. Durch den Krieg in der Ukraine sei Europa besonders von der Energiekrise betroffen und damit auch die Schweiz, sagte Revaz. Der Bund und die Akteure arbeiteten seit einigen Monaten daran, Lösungen für die Versorgungssicherheit für den kommenden Winter zu finden.

Unter anderem soll bis Ende August eine gemeinsame Plattform für eine Sensibilisierungskampagne zum freiwilligen Stromsparen aufgebaut werden. Sie werde Ratschläge beinhalten und im Notfall als Plattform dienen, um die Bevölkerung gemäss dem Gesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung über die Sparmassnahmen zu informieren.

Vierstufiger Plan gegen Gasmangel

Bund und Energiebranche setzen für den Fall eines Gasmangels hierzulande auf einen Stufenplan. Erste Massnahme wären Sparaufrufe an die Bevölkerung. Nur falls mildere Mittel nicht greifen, ist eine Kontingentierung geplant.

Schon wenn jeder und jede einzelne die Heiztemperatur reduziere, habe dies eine Wirkung, sagte Bastian Schwark, Leiter des Fachbereichs Energie bei der wirtschaftlichen Landesversorgung (WL), am Mittwoch. Eine Absenkung um ein Grad bringe pro Haushalt circa sechs Prozent Ersparnis pro Haushalt.

Man erwarte, dass sich durch Sparappelle der Gasverbrauch in der Schweiz um ungefähr fünf Prozent senken liesse, so Schwark. Erst wenn dies nicht reichen sollte, sei vorgesehen, die Umstellung sogenannter Zweistoffanlagen von Gas auf Öl zu anzuordnen. Mit den ersten beiden Schritten sei eine Senkung des Verbrauchs um etwa einen Fünftel möglich.

Im Bedarfsfall könnten laut Schwark ausserdem etwa verbindliche Vorgaben zu Temperaturen in öffentlichen Gebäuden oder Büros gemacht werden. Entsprechende Vorschläge zuhanden des Bundesrats seien derzeit in Arbeit. Eine Kontingentierung – die vierte Stufe des Plans – sei nur vorgesehen, wenn die anderen Massnahmen ausgeschöpft seien.

Schwark äusserte sich an der Medienkonferenz vorsichtig optimistisch, dass Russland nach Abschluss der derzeitigen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas durch diese liefert. Die Preisentwicklung an den Märkten in den letzten Tagen zeige, dass die Marktakteure von diesem Szenario ausgingen.

Wasserspeicher gefüllt – fast alle Kernkraftwerke laufen

Die Speicherseen für die Stromproduktion sind normal gefüllt, und die Kernkraftwerke laufen – bis auf das wegen der Hitze teilweise gedrosselte AKW Beznau im Kanton Aargau – unter Vollast. Der Füllstand der Schweizer Speicherseen liege in etwa beim langjährigen Mittel, sagte Urs Meister, Geschäftsführer der Elektrizitätskommission (Elcom), an der gleichen Veranstaltung.

«Im Moment haben wir einen normalen mittleren Wert». Bei den Kernkraftwerken seien die Jahresrevisionen mit Ausnahme von Beznau 2 abgeschlossen, und sie liefen fast alle unter Vollast. Teilweise reduziert sei der Betrieb durch die warmen Aare-Temperaturen allerdings in Beznau.

Das AKW im Kanton Aargau abzuschalten wäre laut Meister nur nötig, wenn die Aare-Temperatur drei Tage über 25 Grad liegt. Eine Voll-Abschaltung müssten die Elcom, die Atomaufsicht Ensi und der Netzbetreiber Swissgrid bewilligen, wie Meister ausführte.

Elcom gäbe dazu grünes Licht, wenn die sichere Versorgung nicht gefährdet sei, auch mit Blick auf den Winter. Denn müsste bei einer Abschaltung auf Importstrom aus Gas zurückgegriffen werden, könne dies die Versorgung in Europa und in der Schweiz beeinflussen.

Die Elcom arbeitet zurzeit an der Verordnung zur Wasserkraftreserve und an der Festlegung von Eckwerten. Anfang September solle die Verordnung vorliegen, sagte Meister. Die Wasserkraftreserve – die Rede sei von rund 500 Gigawattunden – sei zur Überbrückung von unvorhersehbaren Notlagen am Ende des Winters vorgesehen. Für die Überbrückung eines generellen Mangels sei sie nicht geeignet.

Schon jetzt Strom sparen

Das Risiko einer Strommangellage sei real und gross. Deshalb müssten schon heute alle einen Beitrag leisten und kurzfristig weniger Strom verbrauchen. Das sagte Michael Frank, Direktors des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). «Jede Kilowattstunde zählt, nicht nur die produzierte, sondern auch die verbrauchte», sagte Frank am Mittwoch vor den Medien in Bern. Stromsparen könne die Bevölkerung zum Beispiel bereits jetzt durch eine Reduktion des Warmwasserverbrauchs oder dann ab dem Herbst durch weniger Heizen.

Falls es irgendwann zu einer Strommangellage käme, wären die Aufgaben klar verteilt, ähnlich der Pandemie: «Der Bund beschliesst, die Strombranche, Wirtschaft und Bevölkerung setzen um», sagte Frank. Um diesen Umsetzungsauftrag zu erfüllen, habe der VSE bereits vor rund 30 Jahren die Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (Ostral) ins Leben gerufen.

Bei einer Strommangellage würden stufenweise immer strengere Massnahmen in Kraft treten. Diese reichten von freiwilligen Sparappellen durch den Bundesrat, über Verbrauchsbeschränkungen wie zum Beispiel von Schaufenster- und Weihnachtsbeleuchtungen oder Heizgeräten bis hin zu einer Rationierung oder Kontingentierung des Stromverbrauch von rund 30'000 Grossverbrauchern.

Durch diese drei Massnahmen könnten schätzungsweise rund 25 bis 30 Prozent eingespart werden. Sie wären hart für Wirtschaft und Bevölkerung, könnten aber notwendig sein, um noch einschneidendere Massnahmen beschliessen zu müssen. Denn als Ultima Ration käme es dann zu einer Netzabschaltung in gewissen Gebieten über einen Zeitraum von jeweils vier bis acht Stunden.

