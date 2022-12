Ukrainer an Weihnachten in Zürich – «Wir feiern einfach dreimal» Die Ukraine verschiebt Weihnachten offiziell auf den 25. Dezember und wendet sich damit Europa zu. Doch wie feiert man jetzt? Drei ukrainische Kinder über ihr erstes Fest in Zürich. Sascha Britsko

Viele ukrainische Familien können sich kein Weihnachtsfest leisten. Ein Verein will ihnen etwas Weihnachtsstimmung schenken. Foto: Silas Zindel

Eigentlich feiert die Ukraine Weihnachten immer etwas anders. Über die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung sind orthodoxe Christen. Diese feiern üblicherweise nach dem russischen julianischen Kalender, in dem Weihnachten auf den 7. Januar festgesetzt ist. In der Ukraine feiert man also traditionellerweise zuerst Silvester – dann gibt es auch Geschenke – und eine Woche später Weihnachten, wo die Familien grosse Gelage veranstalten.