Eishockey: EHC-Kloten-Coach Jeff Tomlinson - «Wir fokussieren uns auf die kleinen Schritte»

Klotens neuer Cheftrainer spricht über Leader in seinem Team, Tradition, Erfolgsdruck und jenes Wort, das er nicht gerne hört. Zudem lobt er die im EHC geleistete Vorarbeit.

Jeff Tomlinson, was haben Sie letzte Woche in Kloten neu entdeckt?

Sind Sie in die Flughafenstadt gezogen?

In die Umgebung, ich habe eine Wohnung in Nürensdorf bezogen. Zuvor habe ich in Jona gelebt.