Abstimmung in Steinmaur – «Wir fordern die Rechte, die uns vom Gesetz her zustehen» Die Initianten zweier Einzelinitiativen zur Einführung der vorberatenden Gemeindeversammlung und einer Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission haben eine Flyerkampagne lanciert. Astrit Abazi

Obwohl die neue Gemeindeordnung erfolgreich eingeführt werden konnte, ist man sich über die Details noch uneinig. Foto: Michael Caplazi

«Demokratie auf Augenhöhe»: Dies wird auf einem Flyer verlangt, der heute in den Briefkästen der Steinmaurer Bevölkerung gelandet ist. Damit will eine Gruppe von Initianten kurz vor der Urnenabstimmung am 27. September noch einmal auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Dann entscheidet Steinmaur nämlich darüber, ob die vorberatende Gemeindeversammlung und die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) in der neuen Gemeindeordnung verankert werden sollen. Sowohl der Gemeinderat als auch die heutige Rechnungsprüfungskommission lehnen beide Initativen ab.