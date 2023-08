Feuerwerksverbot zum 1. August – «Wir fühlen uns vom Flughafen vorgeführt» Über Höri und Niederglatt landete am 1. August kaum ein Flugzeug, trotzdem durfte auf Geheiss des Flughafens erstmals keine Rakete steigen. Das sorgt für rote Köpfe. Christian Wüthrich

Die beiden Gemeindepräsidenten Stefan Schmid von Niederglatt (links) und Roger Götz von Höri (beide SVP). Bildercollage: ZU/PD

Fast den ganzen Tag lang gabs am diesjährigen 1. August keinen Fluglärm in den Dörfern der Nordanflugschneise. Was gemeinhin kaum jemanden aufregt, sorgt jetzt aber trotzdem für Ärger. Stefan Schmid, SVP-Gemeindepräsident von Niederglatt, bringts auf den Punkt: «Wir fühlen uns vom Flughafen vorgeführt.» Währenddessen wunderte man sich in Nürensdorf und vor allem in Kloten über den dichten Anflugverkehr von Osten, von wo die Flugzeuge zuweilen gefühlt zwischen den Feuerwerksraketen hindurch landeten. Was ist da genau geschehen?