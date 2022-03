Lawrow zur Nuklear-Drohung – «Wir glauben weiter, dass ein Atomkrieg niemals geführt werden darf» Am Sonntag schockte Putin mit der Nuklear-Drohung. Jetzt äussert sich erstmals Aussenminister Sergei Lawrow per Video an einer Genfer Konferenz dazu.

Mehrere Botschafter und Diplomaten verlassen den Saal, während Russlands Aussenminister Sergei Lawrow (auf dem Bildschirm) in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft spricht. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Laut dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow bedroht die Ukraine die internationale Sicherheit. Die Regierung in Kiew wolle eigene Atomwaffen, sagte Lawrow am Dienstag per Videolink vor der Ständigen Abrüstungskonferenz in Genf.

Auf dem ukrainischen Territorium befänden sich noch sowjetische Nukleartechnologie und die Mittel, so bestückte Waffen abzuschiessen, sagte Lawrow der englischen UN-Übersetzung zufolge. «Wir müssen auf diese reale Gefahr reagieren.»

Lawrow verlangte, dass US-Atomwaffen vom Gebiet der Nato-Partner abgezogen werden. Er betonte auch: «Wir glauben weiter, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf.» Die Ständige Abrüstungskonferenz ist das einzige multilaterale Abrüstungsforum der Welt.

Abo Interview zu Putins Atomwaffen-Drohung «Eine Atomrakete kann man allenfalls abfangen, mehrere nicht» Von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hiess es in der vergangenen Woche, sie sehe keinerlei Belege für die Behauptungen über ein mögliches Atomwaffenprogramm in der Ukraine. «Unsere Agentur hat keine Hinweise dafür gefunden, dass in der Ukraine deklariertes Nuklearmaterial aus der friedlichen Nutzung von Nuklearenergie abgezweigt wird», teilte ein IAEA-Sprecher dem «Tagesspiegel» mit. Die Behörde mit Sitz in Wien überwacht unter dem Dach der Vereinten Nationen die zivile Nutzung der Atomkraft und die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags. Lawrow sagte weiter, es müsse eine neue Spirale des Wettrüstens verhindert werden. Es dürfe keine gefährlichen Schritte im Rahmen militärischer Aufrüstung geben. Die Nato-Mitglieder ignorierten dies. Die Nato ziehe die Ukraine in den Dunstkreis der Allianz, in dem sie ihr Waffen liefere, sagte Lawrow. Er beklagte, dass die Nato Russland keine langfristigen Sicherheitsgarantien gebe und keine weitere Ausweitung Richtung Osten ausschliesse. Die Nato müsse ihre militärischen Kapazitäten auf das Gebiet zurückziehen, wo sie bei der Unterzeichnung der Nato-Russland-Grundakte 1997 waren, verlangte Lawrow. Lawrow wollte ursprünglich persönlich nach Genf kommen. Das sei durch die Sperrung des Luftraums in der EU für russische Maschinen verhindert worden, teilte die russische Botschaft in Genf am Montag mit. Dutzende Diplomaten verlassen den Saal Aus Protest gegen den russischen Krieg in der Ukraine haben Diplomaten in Genf vor Lawrows Rede den Saal des UN-Menschenrechtsrats verlassen. An der vorab koordinierten Aktion waren Dutzende Delegationen beteiligt.

Kreml zu Sanktionsdruck: Werden Position nicht ändern Infos einblenden Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen will Moskau im Krieg gegen die Ukraine an seinem Kurs festhalten. «Wahrscheinlich denken sie, dass sie uns mit Sanktionen zwingen können, unsere Position zu ändern», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag laut Agentur Interfax zu neuen Strafmassnahmen, von denen er auch persönlich betroffen ist. «Es ist offensichtlich, dass davon keine Rede sein kann, niemand wird seine konsequente Position ändern.» Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin fügte hinzu: «Wir haben kein Vermögen im Westen, wir haben keine Konten im Westen, bestrafen Sie uns, das ist nicht schlimm.» Die EU hatte am Montagabend Sanktionen gegen Oligarchen und andere Menschen aus Putins Umfeld in Kraft gesetzt. Damit werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren. Zudem wird ihre Reisefreiheit eingeschränkt. Kremlsprecher Peskow bekräftigte am Dienstag, dass Moskau den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter als rechtmässigen Staatschef des Nachbarlandes ansehe. «Ja. Das ist der Präsident der Ukraine», sagte Peskow. Der Regierung in Kiew hingegen wirft der Kreml immer wieder vor, aus «drogensüchtigen Nationalisten» zu bestehen. Putin sei bereits über den Stand der am Montag aufgenommenen russisch-ukrainischen Verhandlungen informiert worden, sagte Peskow. «Es ist noch zu früh, um irgendwelche Einschätzungen abzugeben, wir möchten dies nicht voreilig tun.» Delegationen beider Länder hatten sich am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze getroffen. (sda)

