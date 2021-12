Unihockey-WM: Andrea Gämperli – «Wir haben alle ein gemeinsames Ziel» Das Schweizer Frauen-Nationalteam steht am Samstag im WM-Halbfinal. Andrea Gämperli von den Kloten-Dietlikon Jets ist überzeugt, dass der grosse Favorit und Gastgeber Schweden schlagbar ist. Damian Keller

Andrea Gämperli freut sich vor dem slowakischen Tor über den Treffer zum 1:0, den ihre Sturmpartnerin Nathalie Spichiger (Nummer 26) erzielt hat. Foto: Claudio Schwarz (Keystone)

Andrea Gämperlis dritte Weltmeisterschaft steht in Zeiten von Corona unter besonderen Vorzeichen. Ausserdem kämpfte sie im Sommer und Herbst mit grösseren und kleineren Verletzungen, zuletzt behinderte sie bei ihren Einsätzen mit den Kloten-Dietlikon Jets eineinhalb Monate lang eine hartnäckige Achillessehnen-Entzündung. Doch die 26-Jährige lässt keine Ausreden gelten. «Das Turnier in Uppsala fühlt sich trotz des ständigen Tragens der Maske wie eine normale WM an, wir sind voll in der Bubble – Corona hin oder her. Heute waren auch viele Schweizer Fans in der Halle», sagt sie.