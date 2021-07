Beachvolleyball: Adrian Heidrich - «Wir haben den Druck selbst rausgenommen»

Abo Beachvolleyball: World-Tour-Start Auf dem Sand von Katar beginnt die heisse Olympia-Phase

Am World-Tour-Turnier von Doha starten die Geschwister Joana und Adrian Heidrich aus Kloten ab Dienstag in die Saison – und in die entscheidende Qualifikations-Phase für Olympia 2021 in Tokyo.