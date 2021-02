Interview zu Impfstoffdebakel der EU – «Wir haben die Komplikationen unterschätzt» EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen räumt Versäumnisse bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen ein. Nationale Alleingänge aber hätten «unvorstellbare» Folgen gehabt. Björn Finke aus Brüssel

«Wir haben viel schneller gearbeitet als üblich»: Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. Foto: Peter Rigaud (Laif)

Ursula von der Leyen (62) empfängt in einem Konferenzraum im fünften Stock des Berlaymont-Gebäudes, der Zentrale der EU-Kommission. Die Kommissionspräsidentin steht in der Kritik wegen des schleppenden Starts der Corona-Impfkampagnen in Europa. Die Brüsseler Behörde hat für die 27 Mitgliedsstaaten bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen bei sechs Herstellern bestellt. Doch die Konzerne können weniger liefern als erhofft oder versprochen. Andere Staaten – Israel, Grossbritannien und die USA – kommen beim Impfen schneller voran. Im Interview mit internationalen Medien erklärt von der Leyen, welche Lehren sie daraus zieht.

Frau Präsidentin, wenn Sie zurückblicken: Was hätte die EU bei der Bestellung der Vakzine anders machen sollen? Wir haben uns sehr stark auf die Frage fokussiert, ob es ein Vakzin geben wird, also auf die Entwicklung. Normalerweise dauert es fünf bis zehn Jahre, einen Impfstoff zu entwickeln, und die Weltgesundheitsorganisation hat ja erst im März die Epidemie zur Pandemie erklärt. Rückblickend hätten wir stärker parallel über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen. Neue Lieferketten aufbauen und die Fertigung hochfahren: Das hätten wir früher machen können. Der Industrie stand das Vakzin auch viel eher als erwartet zur Verfügung – die Wissenschaft hat die Industrie überholt, und das ist gut. Aber wir haben eben alle gelernt, dass das Hochfahren der Produktion eine enorme Herausforderung ist. Die Lehre ist: Bereite dich vor, du weisst nie, was in zwölf Monaten passieren wird.

Vielleicht war die EU einfach zu träge. Eine Regierung allein kann schnell entscheiden, Brüssel nicht. Natürlich, ein Land kann ein Schnellboot sein, und die EU ist mehr ein Tanker. Aber wir haben viel schneller gearbeitet als üblich. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was es für Europa heissen würde, wenn nun ein, zwei, drei oder vier Mitgliedsstaaten Zugang zum Impfstoff hätten und die anderen nicht. Was das für den Binnenmarkt heissen würde. Für die Einheit der EU. Das ist unvorstellbar.

Woran genau lagen die Verzögerungen? Wenn es denn Verzögerungen gab, spielten da mehrere Faktoren eine Rolle. Grossbritannien hat das erste Vakzin innerhalb von 24 Stunden mit einer Notfallzulassung auf den Markt gebracht. Damit geht aber auch die Haftung vom Unternehmen auf die Regierung über. Wir dagegen haben entschieden, keine Abkürzungen zu nehmen. Ich denke, das war richtig so, denn bei einem Vakzin spritzt man einer gesunden Person eine biologisch aktive Substanz. Das ist eine enorme Verantwortung. Oft wird auch Israel als Vorbild genannt, und ich finde das Tempo dort beeindruckend. Aber Israel gibt dafür den Unternehmen die persönlichen Gesundheitsdaten der Geimpften, und so etwas würden wir in der EU niemals machen.

Wie rasch konnte denn die EU entscheiden? Wenn wir einen Vertrag vereinbaren, brauchen wir fünf weitere Tage, damit die Mitgliedsstaaten zustimmen können – fünf Arbeitstage. Es ist also offensichtlich, dass es länger dauert, mit 27 zu entscheiden, als wenn man allein vorangeht. Trotzdem bin ich zutiefst überzeugt, dass der gemeinsame europäische Ansatz der richtige ist.

«Wir haben bis jetzt über 20 Millionen Dosen erhalten. Im Februar werden wir um die 33 Millionen und im März um die 55 Millionen Dosen bekommen.»

Viele Menschen sind enttäuscht, dass sie nicht direkt geimpft werden. Hat die Politik falsche Erwartungen geweckt? Wenn ich gewusst hätte, welche Schwierigkeiten wir nun mit den Schwankungen in der Produktion haben, hätte ich tatsächlich warnen sollen, dass am Anfang nicht alles glatt laufen wird. Wir hätten den Menschen erklären sollen, dass es vorangeht, aber langsam, und dass es bei diesen komplett neuen Verfahren Probleme und Verzögerungen geben wird. Aber wir haben unterschätzt, welche Komplikationen auftreten können. Wir hätten früher wissen müssen, dass es bei diesen neuen Verfahren zu Beginn eine Achterbahnfahrt geben wird, bevor man einen stabilen Prozess erreicht. Dafür kann man uns kritisieren.

Sie werden auch von den Staats- und Regierungschefs der EU kritisiert. Die ganz grosse Mehrheit der Staats- und Regierungschefs unterstützt uns stark, und das auch öffentlich. Die Regierungen sind eng eingebunden. Seit dem letzten Juni gibt es den Lenkungsausschuss für die Impfstoffverhandlungen. Da sind alle 27 Regierungen vertreten, und der Ausschuss trifft sich fünf- bis siebenmal pro Monat. Ohne Konsens unter den 27 wurde keine Entscheidung getroffen.

«Wir haben gelernt, dass es immer ein Auf und Ab geben wird»: Ursula von der Leyen. Foto: Keystone

Wann gibt es denn endlich genug Impfdosen in der EU? Wir haben bis jetzt etwas über 20 Millionen Dosen erhalten. Im Februar werden wir um die 33 Millionen und im März um die 55 Millionen Dosen bekommen. Damit haben wir etwa 100 Millionen im ersten Quartal. Sehr konservativ geschätzt werden es im zweiten Quartal 300 Millionen Dosen sein. Die alle zu verabreichen, wird eine schwierige Aufgabe sein, für die wir zusammenarbeiten müssen.

Haben die Lieferprobleme also bald ein Ende? Die Richtung stimmt bei den Lieferzahlen. Sie gehen hoch, aber wir haben ja nun gelernt, dass es immer ein Auf und Ab geben wird. Es wird sicher immer wieder passieren, dass Werke kurzzeitig weniger liefern können, und wir müssen auch immer darauf vorbereitet sein, dass es in unseren weltumspannenden Lieferketten zu Engpässen bei Rohstoffen für die Vakzine kommt. Dieses Problem sollten wir nicht unterschätzen.

Als die Kommission vorige Woche Exportbeschränkungen für Vakzine verkündete, stellte sie kurzzeitig in den Raum, das Nordirland-Protokoll teilweise auszusetzen. Nach Kritik nahmen Sie die Idee schnell wieder zurück. Die irische EU-Kommissarin Mairead McGuinness sagte, sie habe nichts davon gewusst. Reden Sie zu wenig mit Ihren Kommissaren? Ich trage die volle Verantwortung für alle Entscheidungen der Kommission, weil ich weiss, dass ich mich auf mein Kollegium verlassen kann. Es ist beeindruckend, wie sehr wir zu einem Team zusammengewachsen sind. Vorige Woche hätten wir nicht einmal darüber nachdenken dürfen, das Protokoll teilweise ausser Kraft zu setzen. Ich bedauere das. Aber ganz am Ende hat das Kollegium dann einer guten Lösung zugestimmt.