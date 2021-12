Lagebericht aus Südafrika – «Wir haben hier so viele Covid-Viren in der Luft wie sonst wohl nirgends» Seit in Pretoria die Variante Omikron entdeckt wurde, gilt Südafrika als Front im Kampf gegen das Virus. Mittendrin steht ein Arzt, der weltweit Gehör findet. Christina Berndt , Bernd Dörries aus Pretoria

Das Steve Biko Hospital liegt in der Provinz Gauteng, wo es Anfang November plötzlich zu einer drastischen Häufung von Corona-Fällen kam. Seitdem steigen die Patientenzahlen – aber nicht die schweren Verläufe. Foto: Phill Magakoe (AFP)

Er steht in der Hitze vor dem Eingang des Steve Biko Hospital in Pretoria. Auf dem blauen Kittel ist sein Name eingestickt: Fareed Abdullah. «Wir haben hier so viele Covid-Viren in der Luft wie sonst wohl nirgends auf der Welt», sagt er. Kein Wunder, dies sei ja auch der Ort, an dem die Schlachten geschlagen werden, man sei hier an der Front im weltweiten Kampf gegen das Virus. So sieht er das.

«Notfälle» steht auf einem grossen Schild über ihm, Menschen in Plastikoveralls laufen vorbei, in offenen Zelten liegen Patienten an grosse Maschinen angeschlossen, davor stehen Wägelchen mit Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial. Früher, als die Welt noch eine andere war, hatten die Ärzte hier unter dem grossen Dach vor dem Haupteingang ihre Parkplätze.