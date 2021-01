Schwanden-Sigriswil – Nach «Ghackets u Hörnli» gabs einen Polizei-Einsatz Daniela Liebi hat ihren Landgasthof am Montag geöffnet und damit gegen die Corona-Politik der Behörden protestiert. Auf polizeilichen Druck hin musste sie das «Rothorn» am Nachmittag aber wieder dichtmachen. Hans Peter Roth

Daniela Liebi im Mittelpunkt. Das nationale Medieninteresse ist gross, weil sie ihren Landgasthof Rothorn in Schwanden-Sigriswil entgegen behördlichen Vorgaben geöffnet hat. Foto: Hans Peter Roth

Über Nacht ist Daniela Liebi bekannt geworden. In der Gaststube gibt sie gerade ein Interview mit der Gratiszeitung 20 Minuten; Blick TV steht schon bereit. Was normalerweise tausendfacher Alltag landauf landab ist, sorgt heute für nationales Aufsehen: Die Öffnung einer Beiz am Montagmorgen um 9 Uhr.

«Ich muss mich diesem Druck beugen, im schlimmsten Fall droht mir sonst der Entzug der Betriebsgenehmigung.» Daniela Liebi

Heute ist alles anders. Die Gastgeberin des Landgasthofs Rothorn in Schwanden ob Sigriswil hat genug von den behördlich verordneten Schliessungen des Gastgewerbes (wir berichteten). Liebi hat sich der Bewegung «Wir machen auf», die auch in Deutschland und Österreich aktiv ist, angeschlossen. Doch als eine von ganz wenigen Gewerbetreibenden steht sie auch mit ihrem Namen öffentlich dafür ein. Ansonsten ist es schwierig bis unmöglich, auf der Webseite der Bewegung andere Restaurants und Geschäfte im Oberland ausfindig zu machen, die heute trotz Verbot ihre Türen öffnen.