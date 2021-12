Julia Suter zu WM-Bronze – «Wir haben noch einmal alles rausgehauen»

Die Schweizer Unihockeyanerinnen holen sich an der WM in Uppsala mit einem 5:2 über Tschechien die Bronzemedaille. Für die Winterthurerin Julia Suter ist es das fünfte internationale Edelmetall.

Mit dem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 buchte Julia Suter (31) ihren zwölften Skorerpunkt an diesem WM-Turnier. Damit war die langjährige Stürmerin der Kloten-Dietlikon Jets, die in der Schweizer Liga seit dieser Saison für Piranha Chur aufläuft, die zweitbeste Schweizer Punktesammlerin hinter Corin Rüttimann. Nach dem kleinen Final gegen die Tschechinnen gab sie Auskunft.

Sie haben mit der U19-Nati je einmal Gold und Bronze gewonnen, mit der A-Auswahl an vier Weltmeisterschaften zweimal Silber und jetzt Bronze. Wo stufen Sie diese Uppsala-Medaille ein?

Julia Suter: Natürlich wurden wir an der Silbermedaille von 2019 in Neuenburg gemessen und wir wollten dieses Ergebnis sogar noch toppen. Aber ehrlich gesagt, spielten die Schwedinnen im gestrigen Halbfinal in einer eigenen Liga. Von daher ist der Sieg gegen Tschechien heute hoch einzustufen, wir haben noch einmal alles rausgehauen, was wir im Kopf und in den Beinen hatten.