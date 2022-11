Public Viewing in Zürich – «Wir haben schon damit gerechnet, dass heute nicht viel los ist» Es ist Fussball-WM, und kaum einer geht hin. Das komme schon noch, ist sich der Veranstalter des Public Viewing in Oerlikon sicher. Zoé Richardet

Das Eröffnungsspiel in der Halle 550: Ecuador-Fans bejubeln das Tor zum 0:1. Foto: Manuela Matt

Anpfiff zum Eröffnungsspiel der WM: Auf den vielen Bildschirmen jagen die Spieler von Ecuador und jene des Gastgebers Katar dem Ball nach. In der weitläufigen Halle 550 in Oerlikon findet eines der grössten – und eines der wenigen – Public Viewings der Stadt statt. Stellenweise grünes Licht und verlegte Kunstrasenbletze schaffen ein Fussballambiente, und die Gartenmöbel und Festbänke sollen einen nahezu vergessen lassen, dass man sich hier im Spätherbst in einer Halle befindet. «Fonduestände und Glühwein gibt es jetzt an jeder Ecke. So können wir uns etwas abheben», sagt Florian Sidjanski vom Veranstalter Sally & Friends.