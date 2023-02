Klotens Tomlinson nach 2:6 sauer – «Wir haben uns ein Ei gelegt. Das ist nicht akzeptabel.» 0:5 nach dem ersten Drittel: Kloten bezieht gegen den EHC Biel die achte Niederlage aus den letzten zehn Partien. Trainer Jeff Tomlinson findet klare Worte. Angelo Rocchinotti

Jeff Tomlinson kann sich den schwachen Auftritt seiner Mannschaft beim 2:6 gegen Biel auch nicht erklären. Bereits nach dem ersten Drittel stand es 0:5. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Wenigstens einer zeigt Emotionen: Nach 16 Minuten zertrümmert Juha Metsola seinen Stock am rechten Torpfosten, fährt zur Spielerbank und lässt sich auswechseln. Bloss drei der sieben Bieler Abschlüsse konnte der finnische Torwart entschärfen. 0:4 steht es auf der Resultattafel. Einen Vorwurf kann man dem 33-Jährigen dennoch nicht machen. Seine Vorderleute sind schlicht nicht in der Lage, den Gegner zu kontrollieren, laden ihn förmlich dazu ein, Tore zu schiessen.

Bereits nach 133 Sekunden führen die Gäste mit zwei Treffern. Erst verspekuliert sich der Schwede Lucas Ekestahl-Jonsson. Dann lässt Nicholas Steiner dem Gegner zu viel Raum. Als Toni Rajala nach einem Fehlzuspiel von Axel Simic in der neutralen Zone bereits nach 14 Minuten auf 3:0 stellt, ist die Partie schon früh entschieden.

Und so kommt es, dass nach knapp 16 Minuten der erst 17-jährige U-20-Torhüter Timo Johner unverhofft zu seinem Debüt in der höchsten Liga kommt. Er erntet bei jeder gelungenen Aktion Applaus, ist nach zwei Paraden aber ebenfalls geschlagen – und überlässt seinen Platz nach der Pause wieder Metsola. Kloten findet erst ins Spiel, als Biel zwei Gänge zurückschaltet.

Tomlinsons Fehler

«Wir haben uns ein Ei gelegt», bringt es Trainer Jeff Tomlinson in einem Satz auf den Punkt. Der Deutsch-Kanadier wirkt nach der Partie angesäuert. «Wir waren nicht anwesend und im Duell Eins-gegen-eins zu weich. Das hat mit unserem Eishockey nichts zu tun. Es gilt, Playoff-Hockey zu spielen. Und zwar jetzt. Diese Leistung war weit davon entfernt und ist nicht akzeptabel.» Der 52-Jährige findet keine Erklärung für den schwachen Auftritt. Dass es nach der formidablen Leistung beim 4:6 in Zug am Samstag eine Frage der Energie gewesen sein könnte, lässt Tomlinson nicht gelten. «Wir sind fit. Zudem spielte auch Biel am Samstag. Es gilt nun, in den Spiegel zu schauen und nach Lösungen zu suchen.»

Trägt erstmals seit der zweiten Runde nicht mehr das Topskorer-Shirt. Abgelöst wurde er von Miro Aaltonen, der 44 Punkte und somit einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Gegen Biel scheitert Ang zweimal an der Torumrandung. Éric Faille

Trifft zweimal. Zuerst nach herrlicher Vorlage von Mischa Ramel. Dann dank des Schlittschuhs von Biel-Verteidiger Noah Delémont. David Reinbacher

Überzeugt auch im Zweikampf. Biels Luca Hischier landet nach einem Check des Verteidigers auf der Spielerbank.

Tomlinson übt auch Selbstkritik. Der Coach stellte vor der Partie die Linien um, liess Arttu Ruotsalainen im dritten Block auflaufen und stellte Keanu Derungs neben Miro Aaltonen und Jonathan Ang. «Wir waren zuletzt nicht stabil genug, konnten kaum mit mehr als zwei Blöcken agieren und waren in vielen Situationen überfordert. Doch die Umstellung war ein Fehler.»

Während Monaten verblüffte der Aufsteiger. Ende Januar noch betrug der Vorsprung auf die Playout-Plätze stolze 15 Punkte. Nun ist er nach acht Niederlagen aus den letzten zehn Partien auf vier Zähler zusammengeschrumpft. Nur noch vier Spiele verbleiben. Die Duelle gegen Lausanne (am Freitag) und in Langnau (am Samstag) werden wegweisenden Charakter haben. Immerhin dürfte dann Marc Marchon nach einer Unterkörperverletzung wieder eingreifen können. Zudem zeichnet sich auch Sandro Zurkirchens Comeback ab.



Kloten – Biel 2:6 (0:5, 1:0, 1:1) 5948 Zuschauer. Tore: 2. Hischier (Rajala, Yakovenko) 0:1. 3. Tanner (Lööv, Kessler) 0:2. 15. Rajala (Sheahan) 0:3. 16. Künzle (Rathgeb) 0:4. 19. Künzle (Sheahan, Brunner) 0:5. 24. Faille (Ramel, Kellenberger) 1:5. 56. Faille (Ekestahl-Jonsson) 2:5. 58. Olofsson (Haas, Hofer) 2:6. Strafen: Keine gegen Kloten. 3-mal 2 Minuten gegen Biel. Kloten: Metsola (16. bis 20. Johner); Reinbacher, Randegger; Ekestahl-Jonsson, Peltonen; Nodari, Steiner; Kindschi, Kellenberger; Ang, Aaltonen, Derungs; Meyer, Faille, Ramel; Simic, Ruotsalainen, Schreiber; Obrist, Lindemann, Loosli. Bemerkungen: Kloten ohne Zurkirchen, Schmaltz, Capaul, Dostoinov, Marchon und Bougro (alle verletzt), Ness und Altorfer (überzählig). Pfosten-/Lattenschuss: 4./19. Ang. 48. Ruotsalainen.

Juha Metsola muss vier der ersten sieben Bieler Versuche passieren lassen. Hier erwischt ihn Ramon Tanner zum 2:0. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt erst 133 Sekunden. Foto: Patrick Straub (Freshfocus)

