EHC-Bülach-Trainer Aurelio Lemm – «Wir haben uns gefühlt wie Rockstars» Er erlebte mit dem ZSC eine Meisterfeier, mit Bruder Romano eine Saison in Kloten und im Emmental grenzenlose Euphorie. Als Assistenztrainer des EHC Bülach profitiert Aurelio Lemm aber auch von den schwierigen Momenten in seiner Karriere.

Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe: Aurelio Lemm an der Bülacher Bande im ersten Heimspiel der Saison gegen Arosa. Foto: Leo Wyden

Glaubt man Bülachs Headcoach, dann ist Aurelio Lemm das Beste, was einem Cheftrainer passieren kann. «Ich könnte mir keinen passenderen Assistenten vorstellen», sagt Ramon Schaufelberger. Er schildert den 34-Jährigen als freundlich, besonnen, intelligent und hilfsbereit. Kurz: «Aurelio ist einfach ein super Typ.»

Gutmütig und authentisch

Aurelio Lemm nimmt die Komplimente schmunzelnd entgegen. «Wir ergänzen uns wirklich perfekt», findet auch er. Während sein Trainerkollege ein emotionaler Charakter sei, der auch mal ausrufen könne, bringe ihn selbst kaum etwas aus der Ruhe. Wachrütteln, das ist Schaufelbergers Job. «Ich bin dafür zu gutmütig», meint Lemm, der nichts davon hält, gespielt laut zu werden. «Authentisch sein» heisst sein Credo auf und neben dem Eis.

In der Liebe, im Beruf und an der Bande: Aurelio Lemm ist glücklich, wie sich gerade alles fügt. Da ist die Heirat mit seiner langjährigen Freundin Raphaela im August, der Karrieresprung in die Geschäftsleitung eines Pensionskassen-Dienstleisters anfangs 2020 und seine Arbeit in Bülach mit einem jungen, talentierten Eishockeyteam.

«In der NLA konnte ich nicht genug spielen, in der NLB nicht vom Eishockey leben.» Aurelio Lemm

Allerdings gab es auch im Leben von Aurelio Lemm andere, schwierigere Zeiten. 2014 stand der damals 26-jährige Stürmer mit Kloten eben noch im Playoff-Final – und dann plötzlich ohne Verein da. Nach der verlorenen Serie gegen den ZSC wurde Lemms Vertrag nicht verlängert. Er kam schliesslich in der NLB beim HC Thurgau unter, doch das Rauf und Runter zwischen den Ligen, das Hin und Her zwischen den Clubs hatte ihn zermürbt. «In der NLA konnte ich nicht genug spielen, in der NLB nicht vom Eishockey leben», fasst er das Dilemma zusammen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Lemm neben seinem Engagement als Eishockeyprofi gerade ein Studium in Betriebsökonomie abgeschlossen und beendete seine Karriere. Das jedoch nicht so kompromisslos, wie er es eigentlich geplant hatte, denn ein paar Bülacher Eisbären konnten ihn prompt zum Weitermachen in der dritthöchsten Schweizer Liga motivieren.

Schnell wurde die Hirslen für Lemm zur heimatlichen Scholle. «Es waren so viele gute Leute da, dank ihnen habe ich die Freude am Eishockey wiedergefunden.» Auch Ramon Schaufelberger war damals noch als Spieler aktiv, die Chemie zwischen ihnen stimmte sofort.

Schulter verhindert Schluss

Dass die beiden heute zusammen beim EHC Bülach ein Trainergespann bilden, nennt Lemm «eine glückliche Fügung». Als Cheftrainer Markus Studer im Dezember 2018 in Bülach freigestellt wurde, hatte er sich gerade erst wiederholt an der Schulter verletzt und musste pausieren. Ohne lange zu überlegen, sprang er zusammen mit Schaufelberger, der inzwischen die Elite-B trainierte, beim Fanionteam ein. Lemm ist überzeugt: «Ohne diese Verletzung hätte ich mich nach Saisonschluss ganz normal vom Eishockey verabschiedet.»

«Aurelio ist einfach ein super Typ», sagt Cheftrainer Ramon Schaufelberger (hinten) über seinen Assistenten. Foto: Leo Wyden

Grossgeworden ist Aurelio Lemm in der Organisation der ZSC Lions. Ausgangspunkt seiner Karriere war allerdings nicht das Hallenstadion, sondern ein Schulhausplatz in Bever. Die Familie aus dem zürcherischen Stallikon verbrachte jeweils die Weihnachtsferien im Engadin, der Heimat des Vaters. Lemm erinnert sich: «Im Winter wurde vor dem Schulhaus jeweils ein kleines Eisfeld angelegt, auf dem auch mein Vater zum Plausch gespielt hat.» Diese Bilder sind ihm noch heute präsent. Den Grossvater indes, der einst für den EHC St. Moritz stürmte, hat Lemm nie in Aktion gesehen, doch hat er durch ihn erfahren, wie gefährlich der Sport früher ohne Helmpflicht war. Gion Lemm bekam in den 50er-Jahren einen Stock ins Gesicht und verlor bei diesem Zwischenfall ein Auge.

«Er war für mich stets ein Vorbild. Wir sind uns recht ähnlich.» Aurelio Lemm über Bruder Romano

Abgehalten vom Eishockey hat diese Geschichte weder Aurelio Lemm noch seinen um vier Jahre älteren Bruder Romano, der erst vergangene Woche als Rekordspieler des EHC Kloten von Steve Kellenberger abgelöst wurde. «Er war für mich stets ein Vorbild. Wir sind uns recht ähnlich», sagt Aurelio Lemm. Die Saison 2013/2014 am Schluefweg hat in seinem Erinnerungsschatz auch darum einen besonderen Wert, weil es die einzige in seiner Karriere war, in der er und sein Bruder für dasselbe Team stürmten. Lemm denkt an dieses Jahr gerne zurück, auch wenn es am Ende nicht klappte mit dem Gewinn der Meisterschaft (0:4 im Playoff-Final gegen den ZSC). Und dass der sportliche Erfolg nicht einzig an Titeln gemessen wird, haben Lemm bereits die Jahre in Langnau gezeigt.

Ein harmonisches Duo: Aurelio (rechts) und Romano Lemm vor dem Saisonstart 2013 in Kloten. Die Brüder spielten nur diese eine Saison im gleichen NLA-Team. Foto: Sibylle Meier

Als es die SCL Tigers 2011 nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder ins Playoff schafften, war die Euphorie im Emmental schier grenzenlos. Lemm schildert begeistert wie die Mannschaft spätabends von der Partie in Rapperswil zurückgekehrte und Hunderte von Leuten die Hauptstrasse vor dem Stadion blockierten. Die Spieler mussten aus dem Car steigen und den Rest der Strecke zu Fuss gehen. Für Lemm war das eine einmalige Erfahrung: «Alle haben uns zugejubelt. Wir haben uns gefühlt wie Rockstars.» Am nächsten Tag hat kein Spieler in der Dorfbeiz für sein Mittagessen bezahlen müssen. So etwas ist ihm nicht einmal beim Titelgewinn 2008 mit den ZSC Lions passiert.

Meisterjahr mit dem ZSC

In der Zürcher Meistermannschaft von damals gehörte Aurelio Lemm zur Rookie-Fraktion. Er war mit seinen 19 Jahren noch weit davon entfernt, ein Leistungsträger zu sein. «Aber es war trotzdem cool», sagt er. «Ich war im Playoff dabei und konnte auch in der Champions League immerhin eine Partie spielen.»

Als Aurelio Lemm (rechts, mit Lukas Grauwiler) 2008 mit dem ZSC Meister wird, ist er noch keine 20 Jahre alt. Foto: Keystone

Geblieben ist ihm aus dieser Zeit neben der Meister- und Champions-League-Medaille all das, was er von einer Persönlichkeit wie Matthias Seger lernen konnte. Der ehemalige ZSC-Captain und Rekordnationalspieler hat ihn mit seiner Loyalität nachhaltig beeindruckt. Seger habe sich aus nichts rausgehalten, sich vollkommen in den Dienst der Mannschaft gestellt und sei zu allen gleich gewesen, ob Weltstar oder Junior. Lemm anerkennt: «Es ging nie um ihn.»

«Ich war kein Spieler, der immer zu 100 Prozent von sich selbst überzeugt war.» Aurelio Lemm

Auch er selbst ist keiner, der den Mittelpunkt sucht. Vermutlich ist das mit ein Grund, dass es mit dem ganz grossen Durchbruch in Lemms Karriere nicht klappte, obwohl er durchaus Talent genug hatte für die höchste Liga. «Ich war kein Spieler, der immer zu 100 Prozent von sich selbst überzeugt war.» Womöglich, sinniert Lemm, habe er es mit seiner Art zu spielen zu vielen recht machen wollen, statt sein eigenes Ding durchzuziehen. «Ich war eher der Typ «ja keinen Fehler machen»». Bedauern schwingt bei dieser Feststellung keines mit. Die Erfahrung habe ihm geholfen, ein besserer Coach zu sein, ist er überzeugt. «Ich hatte Phasen als Spieler, in der ich nicht viel zum Einsatz gekommen bin und nicht wusste warum.» Darum versuche er jetzt in Bülach stets klar und offen zu kommunizieren. «Es bringt nichts, jemandem zu sagen, alles ist gut und ihn dann doch nicht spielen lassen.»

«Nach zwei Durchgängen kann man uns dann beide an den Sauerstoff hängen.» Aurelio Lemm

Obwohl ihm der Job an der Bande Spass macht, hat Lemm momentan keine Ambitionen, als Trainer Karriere zu machen. Er ist halt doch lieber Spieler gewesen, der selbst auf dem Feld etwas bewirken kann. Noch heute springen Lemm und Cheftrainer Schaufelberger mit Vergnügen ein, wenn im Training Akteure ausfallen. «Nach zwei Durchgängen kann man uns dann beide an den Sauerstoff hängen. Die Jungs sind topfit»,, meint er lachend.

Erholen tun sie sich dann später in der kleinen Trainerkabine in der Hirslen – mit einem Bier in der Hand und langen Gesprächen, die hin und wieder über sportliche Belange hinaus gehen und bei Themen wie Familie, Arbeit und Schaufelbergers neustem Fischfang auf dem Zürichsee enden.

Bülach verliert zu Hause gegen Arosa Infos einblenden Nach zwei Siegen zum Auftakt der My Hockey League (MHL) auswärts in Düdingen (2:5) und Martiny (5:4 n.V.) kassiert der EHC Bülach ausgerechnet bei der saisonalen Heimpremiere die ersten Niederlage. Die Eisbären unterliegen in der gut gefüllten Hirslen vor 423 Zuschauerinnen und Zuschauern den Gästen aus Arosa 1:4. Nach einem torlosen ersten Drittel gehen die Bündner in der 25. Minute durch einen Shorthander 1:0 in Front. Die Gästeführung hält allerdings nur eine knappe Minute. Verteidiger Fabian Ganz, der erst kurz vor Saisonstart vom EHC Kloten zu den Eisbären stiess, trifft auf Zuspiel von Luca Grisoni zum Ausgleich. Die beiden Treffer von Stefan Diezi (37.) und Hassan Krayem (48.) konnten die Bülacher dann aber nicht mehr kontern. «Die Partie war eigentlich recht ausgeglichen», meint Assistenztrainer Aurelio Lemm nach Spielschluss. «Doch die Gegner sind deutlich mehr Schlittschuh gelaufen als wir.» Weiter geht es für die Bülacher in der MHL am Samstag zu Hause gegen Lyss (17.45/Hirslen). (mak) Bülach – Arosa 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). – Hirslen. – 423 Zuschauer. – SR Buff; Kobza, Stryffeler. – Tore: 25. Bandiera (Ausschluss Sieber!) 0:1. 26. Ganz (Grisoni, Walder) 1:1. 37. Diezi (Krayem, Brazzola) 1:2. 48. Krayem (Carevic) 1:3. 59:54 Bandiera 1:4 (ins leere Tor). – Strafen: 1x2 gegen Bülach; 2x2 gegen Arosa. – Bülach: Messerli; Kälin, Ganz; Hintermann, Harlacher; Posch, Marzan; Birchler; R. Ganz, Figi, Andersen; Walder, Ottiger, Rüsi; Zanzi, Grisoni, Epprecht; Jansa, Kübler. Leader Arosa (links Manuel Laimbacher) zeigte sich in der Hirslen gegen Bülach (Andrin Epprecht) lauffreudig und hartnäckig. Foto: Leo Wyden

