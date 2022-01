Editorial zur Energiekrise – Wir haben uns Putin ausgeliefert

Arthur Rutishauser, Chefredaktor SonntagsZeitung/Tamedia. Foto: Tamedia

Der Strom kommt aus der Steckdose, und zwar immer. So kennen wir das in der Schweiz seit Jahrzehnten, und niemand käme auf die Idee, dass sich dies plötzlich ändern könnte. Doch der drohende Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Machtspiele von Wladimir Putin zeigen, dass dies ganz plötzlich nicht mehr so sein könnte.