Trotz Forderungen von Politikern aller Couleur, verlief die zweite Welle in den Altersheimen noch tödlicher als die erste. Illustration: Kornel Stalder

Seit über einem Jahr wütet das Virus – und nirgends so verheerend wie in unseren Alters- und Pflegeheimen. Monatelang haben wir abstrakte Todeszahlen gelesen oder dünne Berichte, wie viele Betagte es wieder in diesem oder jenem Heim getroffen hat. Den ganzen Herbst und Winter forderten Politiker aller Couleur, dass man die Heime besser schützen soll. Dennoch verlief die zweite Welle in den Altersheimen noch tödlicher als die erste.

Erst jetzt, im März 2021, sieht die Öffentlichkeit zum ersten Mal einen minutiös recherchierten Bericht, der im Detail beschreibt, wie die Todesfälle in einem Heim eigentlich genau passierten. Der Tessiner Kantonsarzt verfasste ein 23-seitiges Dokument über den Covid-19-Ausbruch im Heim Circolo del Ticino bei Bellinzona im März und April 2020. Er erstellte separate Infektionstabellen für jedes der fünf Stockwerke des Hauses. Sämtliche Zimmer sind dort eingezeichnet. In einer Matrix erfasste er sogar, wie das Virus sich beim Pflegepersonal, den Hausbediensteten und anderen Teilen der Belegschaft ausbreitete. Mit einer chronologisch aufgelisteten Ereignisgeschichte rekonstruierte er, wie die Infektion jeweils ins nächste Zimmer vordrang und schliesslich langsam, aber unaufhaltbar die Stockwerke hochstieg.