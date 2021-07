Sturmschäden in Zürich – «Wir hatten unglaubliches Glück» Vor allem im Norden Zürichs hat das Gewitter gewütet. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind sich einig: So etwas haben sie noch nie gesehen. Marius Huber , Patrice Siegrist

«So ein Gewitter wie diese Nacht habe ich noch nie erlebt»: Bewohnerin aus Albisrieden, Hasiba Celiković. Foto: sip

Motorsägen kreischen, Sirenen heulen, es regnet in Strömen, ab und zu blitzt es. Lauter Donner folgt prompt. Vor einem Hauseingang in Zürich-Albisrieden stehen zwei Frauen, sie schauen den Arbeitern zu, die eine umgeknickte Tanne mit Kettensägen zerkleinern. «Wir hatten unglaubliches Glück», sagt die 56-jährige Hasiba Celiković, ihre Nachbarin pflichtet ihr bei. Die grosse Tanne ist genau zwischen den Häusern umgefallen, einzig die Regenrinne hat der Baum etwas gestreift. «So ein Gewitter wie diese Nacht habe ich noch nie erlebt», sagt Celiković. Darin sind sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Kreis 9 am Dienstagmorgen einig.