Deponie Chalberhau Rümlang - «Wir hoffen, Ende 2022 mit dem Ausbau starten zu können»

Michael Bebi, die Deponie Chalberhau hat den Betrieb 2018 aufgenommen. Jetzt möchte die Eberhard AG diese bereits erweitern. Warum wurde nicht gleich von Beginn weg grösser geplant?

Michael Bebi: Die Deponie Chalberhau wurde 1995 in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Damals wurde das Volumen von 500’000 Kubikmetern festgelegt. Inzwischen gibt es neue Faktoren, die für die Lagebeurteilung berücksichtigt werden müssen und nach einer Erweiterung der bestehenden Deponie verlangen. Verdichtetes Bauen in und um die Stadt Zürich und in der Region haben dazu geführt, dass die Menge an Baustoffabfällen stark zugenommen hat, obwohl im Kanton Zürich schon ein grosser Teil von Bauschutt wiederverwertet wird. Trotzdem wird es nach wie vor nötig sein, belastete Bauabfälle aus dem Kreislauf ausscheiden und sauber deponieren zu können. Kurze Transportwege vom Abfallherd, eine direkte Anbindung an den Autobahnzubringer, keine Ortsdurchfahrten, eine passende Geologie – deshalb macht eine Erweiterung an diesem Standort Sinn.