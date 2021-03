Abo Otelfingen kündet Widerstand gegen geplante Aargauer Deponie an

Auf Würenloser Boden an der Gemeindegrenze plant der Aargau eine Aushubdeponie. An einer Information haben sich die Aargauer Behörden und der künftige Deponie­betreiber den Fragen der Otelfinger Bevölkerung gestellt. Für die Gemeinde ist klar: Sie will sich gegen das Vorhaben wehren.