20 Jahre Swissair-Grounding – «Wir kannten das Wort ‹Grounding› ja gar nicht» Der Ex-Stapi von Kloten erinnert sich ans Swissair-Grounding. Damals organisierte er Notbetten für gestrandete Passagiere. Was genau passiert war, realisierte er aber erst später. Christian Wüthrich

Klotens ehemaliger Stadtpräsident Bruno Heinzelmann schaut aufs Grounding vor 20 Jahren zurück. In der Hand hält er das Modell eines A321 namens Kloten, welches er an der Flugzeugtaufe Ende der 1990er-Jahre geschenkt bekam. Foto: Leo Wyden

Es war kein Hilferuf, denn dafür war es schon zu spät: Als am frühen Morgen des 2. Oktober 2001 bei Bruno Heinzelmann das Telefon klingelte, konnte sich der damals 46-jährige Stapi von Kloten überhaupt nicht ausmalen, was an jenem Dienstag noch auf ihn zukommen würde. «Ein solches Ende der Swissair war für uns nicht vorstellbar. Wir kannten das Wort ‹Grounding› ja gar nicht.»

Als einer der Ersten in Kloten hatte er eine nüchterne Ankündigung direkt von der Swissair-Direktion bekommen. «Wir hatten damals stets einen direkten Draht zum Management der Swissair, die Kontakte waren gut.» Zumindest vor dem Grounding. Doch an jenem Tag sollte sich auf einen Schlag fast alles ändern.