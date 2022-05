Cassis spricht am WEF – «Wir können in diesen dynamischen Zeiten nicht statisch bleiben» In seiner Eröffnungsrede in Davos skizzierte Bundespräsident Ignazio Cassis drei mögliche Szenarien für die Zukunft der Globalisierung. Ausserdem nahm er Stellung zu Kritik an der Rolle der Schweiz im Ukraine-Krieg.

Der Krieg verändere vieles fundamental, sagte Ignazio Cassis vor den WEF-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern in Davos. (23. Mai 2022) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

In seiner Eröffnungsrede am Wirtschaftsforum WEF hat Bundespräsident Ignazio Cassis vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise auch einen Blick auf Fragen zur Globalisierung geworfen. Es stelle sich nämlich die Frage, was das Risiko zunehmender Polarisierung für die Märkte, die Volkswirtschaften und den Wohlstand bedeuteten.

Der Krieg verändere vieles fundamental, sagte Cassis vor den WEF-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern in Davos. Er skizzierte drei mögliche künftige Szenarien für die Globalisierung.

Ein Szenario sei die «sektorielle Globalisierung». Wenn Blöcke gebildet würden, führe dies zu einer Entkopplung der Wirtschaftsräume, in welchem die Kreisläufe nur noch regional erschlossen seien. Das berge aber enorme Risiken, sagte Cassis. Darunter seien etwa die Gefahren einer zugespitzten Machtpolitik, kalter Handelskriege oder von blockierten Austausch. Dies habe zur Folge, dass es zu Wohlstandsverlusten komme.

Schweiz in «kooperativer Neutralität»

Dieser «Aggressionskrieg» habe die Ukraine als souveränen Staat in Trümmer gelegt, sagte Cassis. Dass die Schweiz diesen Krieg scharf verurteilt habe, habe angesichts der Schweizer Neutralität viele überrascht, sagte Cassis. Es gebe aber bei einer solch «brachialen Verletzung» fundamentaler Werte keine neutrale Haltung. Denn diese Werte stünden für die Freiheit schlechthin. «Demokratie muss stärker sein als Gewaltherrschaft», sage der Bundespräsident.

