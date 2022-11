Im Silicon Valley gibt es neuerdings Taxis, die komplett autonom fahren und bei denen die Fahrgäste die einzigen Menschen an Bord sind. Hin und wieder esse ich in einem Restaurant, in dem ein Roboter die Veggie-Burger brät. Aber im Zentrum des globalen technologischen Fortschritts habe ich vor allem eins gelernt: auf dem Entwicklungsstand von 1879 zu leben, also bevor Thomas Edison sein Patent für die Glühbirne anmeldete.