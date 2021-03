Playoffspiel für EHC Kloten – «Wir können vieles besser machen» Die Unterländer gehen am Freitag in La Chaux-de-Fonds mit einer 1:0-Führung ins Spiel 2 der best-of-7-Serie. Roland Jauch

Klotens Trainer Per Hanberg sah am Mittwoch beim Auftritt seiner Mannschaft einiges, das ihm nicht gefallen hat. Der Coach zeigt mit Blick zurück ein gewisses Verständnis. Foto Archiv: Leo Wyden

Im Playoff spiele es am Ende keine Rolle, wie man Spiele gewinnt, sagt Klotens Coach Per Hanberg.

Einiges erinnerte an das erste Spiel im Playoff-Viertelfinal vor einem Jahr gegen die GCK Lions. Da verlor der EHC Kloten am 19. Februar das Heimspiel 1:4 - nach einer 1:0-Führung. Einiges war da schief gelaufen, die Kombination davon führte zu einem Fehlstart. Den korrigierte Kloten zu einem 4:1 in der Serie. Und dann wurde die Saison 2019/2020 abgebrochen.

Stilsicher war es auch nicht, was Kloten am Mittwoch dieser Woche beim 5:4 zum Start in die Serie gegen La Chaux-de-Fonds hinlegte. Die fünf erzielten Tore gehörten zum Positiven, die vier kassierten zum Negativen. Aber unter dem Strich steht ein 1:0 in der best-of-7-Playoff-Serie.