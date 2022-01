Neujahrsansprache von Ignazio Cassis – «Wir lassen uns nicht spalten» Das Coronavirus und die Pandemie stehen im Zentrum der erstmals viersprachig gehaltenen Neujahrsansprache des Bundespräsidenten von 2022.

Bundespräsident Ignazio Cassis hat die Rückbesinnung auf den Gemeinsinn und die Vielfalt ins Zentrum seiner Neujahrsansprache gestellt. Er wünsche der Schweiz, dass die Menschen aufeinander zugehen und andere Meinungen respektieren, «auch wenn wir sie nicht teilen».

In einer Zeit der Polarisierung müssten sich die Menschen in der Schweiz wieder vermehrt darauf besinnen, «was uns uns verbindet, was den nationalen Zusammenhalt ausmacht». Nur mit Zusammenhalt auf der einen und der Leidenschaft für die Vielfalt auf der anderen Seite könne das Land die Herausforderungen im kommenden Jahr meistern.

Die Vielfalt sei dabei eine ständige Herausforderung, sagte Cassis in seiner erstmals viersprachig gehaltenen Neujahrsansprache im Radio und Fernsehen SRF. Vielfalt erfordere Engagement, sich in die Haut des anderen zu versetzen, auf etwas zu verzichten und Kompromisse einzugehen. Das mache die Schweiz stark.

Die Pandemie habe die Menschen in der Schweiz zwar auseinandergetrieben, «aber sie hat uns nicht gespalten, wir lassen uns nicht spalten». Zwar würden die Masken das Lachen verbergen, «doch können wir uns in die Augen schauen und uns gegenseitig zuhören». Die Pandemie sei leider immer noch da und fordere das Land heraus. «Sie macht uns verletzlich und unsicher. Manchmal auch einsam.» Der Bundesrat höre jedoch jeder und jedem im Land zu. Er verstehe die Sorgen und Ängste. Die Landesregierung orientiere sich bei ihren Entscheiden immer am Gesamtinteresse der Schweiz und ihrer Bevölkerung. Es brauche noch Geduld, aber man werde den ewigen Kampf des Menschen gegen das Virus und die Pandemie auch diesmal gemeinsam gewinnen. In diesem Sinne wünschte Cassis allen Gesundheit, Entschlossenheit und Zufriedenheit für das Jahr 2022.

SDA/red

