Zum Jahreswechsel – Wir leben in den Wellentälern Corona hat das Jahr 2021 geprägt, genau wie es das Jahr 2020 geprägt hatte. Aber wir sind doch einen Schritt weiter als vor Jahresfrist. Martin Liebrich

Das neue Jahr ist da. Mit der Hoffnung, dass es gut wird. Foto: Thomas Wüthrich

Kam Ihnen das Jahr 2021 auch in grossen Teilen vor wie eine Neuauflage von 2020? Im Frühjahr der Lockdown, im Sommer eine relativ sorgenfreie Zeit, im Herbst der Anstieg der Corona-Fallzahlen, im Spätherbst das Bibbern, ob wir Weihnachten im grösseren Kreis feiern können, und im Ausblick ein drohender Lockdown. Unser Leben, unser Denken und unser Handeln sind geprägt von Wellen – Corona-Wellen. In den Wellentälern leben wir, denn die Ansteckungszahlen sinken und erlauben das, was bis vor zwei Jahren die Normalität war. Dann folgen neue Spitzen, wir müssen uns einschränken, wenn möglich wieder im Homeoffice arbeiten, die Kontakte reduzieren.