Primarschule Weiach – «Wir machen dank dem Aargauer Schulgeld jedes Jahr einen Gewinn» Die Primarschulpflege Weiach verteidigt die Partnerschaft mit den Aargauer Nachbargemeinden. Ohne diese würden die Steuern deutlich steigen. Astrit Abazi

Eine Schule ohne Kinder aus dem Aargau würde nur Nachteile bringen, findet die Primarschulpflege Weiach. Foto: Balz Murer

Die Primarschule Weiach steht am Scheideweg: Am 16. März entscheiden die Stimmberechtigten darüber, ob die Anschlussverträge mit den Aargauer Gemeinden Kaiserstuhl und Fisibach weiter bestehen bleiben. Die langjährige Partnerschaft, die über das regionale Schulabkommen (RSA) zwischen den Kantonen Zürich und Aargau geregelt werde, bringe Weiach verschiedene finanzielle Nachteile, kritisiert ein Initiativkomitee und fordert deren baldige Auflösung. Am Dienstagabend informierte die Primarschulpflege an zwei Anlässen über die bevorstehende Gemeindeversammlung.

Finanzverantwortlicher Emil Siki erklärte zugleich, dass eine Steuererhöhung langfristig unumgänglich sei: «Diese ist allerdings nicht den Aargauer Kindern geschuldet, sondern hat mit den steigenden finanziellen und pädagogischen Anforderungen der Primarschule zu tun.» Die Schulpflege hatte immer die Ansicht vertreten, dass Weiach von der Partnerschaft mit den Aargauer Gemeinden vor allem profitieren würde. Im September, als die Initiative zur Auflösung des Anschlussvertrages eingereicht wurde, kündigte die Schulpflege schliesslich an, das Budget noch einmal gründlich zu durchleuchten und die Auswirkungen des RSA darzulegen.

Grosse Schulen sind effizienter

Heute besuchen 242 Kinder die Primarschule und den Kindergarten. Davon sind 160 aus Weiach und die restlichen 82 aus einer der Aargauer Gemeinden. «Aufgrund der verschiedenen Klassenzusammensetzungen ist die Rechnung aber nicht immer einfach.» Entgegen der Darstellung des Initiativkomitees würden sich die Aargauer Schülerinnen und Schüler auch nicht so stark auf den Schulraum auswirken wie vermutet. «Ein Drittel mehr Kinder bedeutet nicht zwingend, dass wir ein Drittel mehr Schulraum benötigen.» Durch das RSA nehme der Bedarf an Schulraum nur um ein Zehntel zu, sagte Siki.

Ein grosser Anteil der Aargauer Kinder könnte in bereits bestehenden Klassen untergebracht werden. Das Volksschulamt gibt für Regelklassen an der Primarschule eine maximale Grösse von 25 Kindern vor. Ob in einer Klasse 20 oder 25 Kinder sind, würde sich hingegen nicht massgeblich auf die Gesamtkosten auswirken. Die Aargauer Schülerinnen und Schüler senken allerdings die jährlichen Kosten pro Kind um rund 3000 Franken. «Wir machen dank dem RSA jedes Jahr einen Gewinn. In den letzten drei Jahren bedeutete das eine Steuerersparnis von 4 bis 11 Prozentpunkten», sagte Siki. Auch die Rechnungsprüfungskommission war in einem unabhängigen Bericht auf ein ähnliches Resultat gekommen: Eine Vertragsauflösung würde eine sofortige Steuererhöhung von 5 bis 10 Prozent nach sich ziehen.

Eltern kämpfen für Erhalt des Vertrags

Im Vorfeld zu der Informationsveranstaltung hat sich nun eine neue Gruppe formiert, die sich für ihre Schule einsetzen will und der Schulpflege den Rücken stärkt: Renate Weingart, Heidi Gehring und Frank Lehmann traten am Informationsanlass für die Interessengemeinschaft «Eusi Schuel» als Gegner der Initiative auf. Lehmann fand klare Worte: «Dank Kaiserstuhl und Fisibach konnte unsere Schule vor fünf Jahren überhaupt offen bleiben. Dadurch ist unsere Gemeinde für Familien attraktiv geworden und konnte wachsen.» Die Initianten würden nun versuchen, den Aargauer Gemeinden die Schuld für die steigenden Schulkosten zuzuschieben, obwohl genau das Gegenteil der Fall sei. «Es irritierte uns, dass das Initiativkomitee keine Stellung zur Initiative genommen hat», sagt Weingart. «So konnte auch keine Diskussion geführt werden.»

Bis zur Gemeindeversammlung am 16. März wollen Weingart, Gehring und Lehmann nun möglichst viele Eltern und Stimmberechtigte aus Weiach mobilisieren, damit diese gegen die Auflösung des Anschlussvertrages mit den Aargauer Gemeinden abstimmen. «Die Schulpflege hat die Fakten über den Vertrag ziemlich klar dargelegt, es müssen aber auch genügend Personen erscheinen, die gegen die Initiative stimmen», sagt Weingart. In den kommenden Wochen sind ein Flyer sowie persönliche Gespräche mit Eltern geplant. «Wir wollen den Leuten zeigen, wie wichtig uns diese Partnerschaft mit Kaiserstuhl und Fisibach ist.»

Sollte diese tatsächlich aufgelöst werden, sieht sie nachhaltig negative Folgen für die Kinder, die Schule und die Gemeinde: «Obwohl eine Kantonsgrenze zwischen uns und den Aargauer Gemeinden liegt, waren wir stets auf eine gemeinsame Zukunft fokussiert. Wir wissen heute noch nicht, wie sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler entwickeln wird. In ein paar Jahren sind wir dann vielleicht wieder froh, genügend Kinder aus den anderen Gemeinden zu haben, wenn sich die Zahl unserer Schüler und Schülerinnen wieder senken sollte.»

Die ausserordentliche Gemeindeversammlung, an der über die Initiative abgestimmt wird, findet am 16. März um 19.30 Uhr statt. Weil die Schulpflege mit vielen Stimmberechtigten rechnet, wird der Anlass im Ebianum in Fisibach stattfinden. Die Schule bietet an diesem Abend Kinderbetreuung und einen Fahrdienst ab der Turnhalle Weiach an.