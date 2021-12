Interview mit Peach Weber – «Wir Männer sind einfältig konstruiert, da ist etwas schiefgelaufen» Der vernünftigste Komiker der Schweiz spricht über Ueli Maurers Trychlerhemd und «Schnudderbueb» Mark Zuckerberg. Und erklärt, warum er möglicherweise Feminist ist. Matthias Lerf Andreas Tobler

Ist lieber unterschätzt, weil er dann überraschen kann: Komiker Peach Weber, seit über 45 Jahren im Geschäft – und immer noch aktiv. Foto: Basil Stücheli

Peach Weber ist der vernünftigste Komiker der Schweiz. Während andere – Hallo, Marco Rima – sich in der Pandemie vergaloppierten, macht er, was er schon immer tat: Er arbeitet an einem neuen Programm mit lustigen Sprüchen. Das will Weber weiter tun bis 2027, dann findet seine vor mehr als zehn Jahren angekündigte, längst ausverkaufte Hallenstadion-Abschiedsvorstellung statt. Wir erreichen den 69-Jährigen zu Hause via Zoom. Er sitzt am Tisch, hinter ihm eine Topfpflanze und ein Bild des Thunersees, das er auf einem Flohmarkt gekauft hat.