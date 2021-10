Mamablog: Rückzugsort für Eltern - «Wir möchten verhindern, dass es zum Burnout kommt»

Das Bedürfnis ist definitiv da. Schon heute erhalten wir Anfragen von Leuten, die sich anmelden möchten. Leider ist das noch nicht möglich, da wir erst in der Crowdfunding-Phase sind. Auch in meiner Arbeit als Coach und Craniosacrale Osteopathin begegne ich immer wieder Eltern, die sehr müde sind und wohl einfach mal Pause bräuchten. Um zu verhindern, dass Erschöpfungszustände zu Burnouts werden, wären unkomplizierte Entlastungsangebote so wichtig.

Frau Bächtold Sidler, «(H)auszeit mit Herz» soll ein Ort werden, an dem müde Mütter und Väter auftanken können. Das klingt wohl in vielen elterlichen Ohren wie Musik …

Was wird Ihr Angebot enthalten?

Mütter oder Väter werden sich bei uns eine Auszeit von drei Tagen bis sechs Wochen nehmen können. In unseren Räumen in Sursee werden sie bekocht und umsorgt. Gemeinsam besprechen wir, was während des Aufenthaltes zudem nötig ist, um optimal aufzutanken: Schlaf, Bewegung, Massagen, Coachings, Rechtsberatung und so weiter. Am Ende soll die Person gestärkt in den Familienalltag zurückgehen.