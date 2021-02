Es ist interessant, was jetzt passiert. Die einen sagen, sie kämen in den Spitälern nicht mehr zur Arbeit, wenn sie sich nicht impfen könnten. Und dann sieht man andererseits, dass sich nur eine Minderheit der Pflegenden in Altersheimen impfen lassen will. Es wäre schön, wenn die Impfrate höher wäre, denn Seniorinnen und Senioren sind beispielsweise darauf angewiesen, dass sie gepflegt und betreut werden.

Was sagen Sie zur tiefen Impfquote der Angestellten in Altersheimen?

Könnte man mit einer höheren Impfquote Ausbrüche in Altersheimen verhindern?

Menschen, die in einem Alters- und Pflegezentrum arbeiten, sind stark exponiert. Mit der Impfung können sie sich selber schützen. Und wenn sie geimpft sind, werden sie weniger krank. Das ist wichtig, denn das Gesundheitssystem ist am Anschlag, und wenn diese Leute nicht wegen Krankheit ausfallen, hilft das dem System. Zudem sind diese Orte ganz besonders von Covid-19 betroffen. Die Betreuer und Betreuerinnen bewegen sich lange in den gleichen Räumen, sehr nahe bei den Leuten – viel intensiver als im Spital. Es leben dort oft auch sehr alte, manchmal auch demente Menschen, die sich nicht mehr so gut an Schutzmassnahmen halten können. Das Risiko eines Ausbruchs ist also viel grösser als andernorts. Deshalb müssen wir die Impfung den Pflegenden sehr empfehlen. Aber natürlich kann jeder selber entscheiden.