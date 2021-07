Interview mit dem Arzt Thomas Haehner - «Wir müssen rekordhohe Inzidenzzahlen unbedingt vermeiden»

Im Ärztezentrum in Niederweningen sind bisher rund 2000 Impfungen durchgeführt worden. Doch die Impfwilligkeit hat nachgelassen. Dieser Trend ist besorgniserregend.

Thomas Haehner, als Arzt sehen Sie in der abnehmenden Impfwilligkeit eine grosse Gefahr. Weshalb?

Gegenwärtig steigt die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen wieder an. Angefangen hat dieser Trend genau zu dem Zeitpunkt, als kaum noch Ansteckungen gemeldet worden sind, nämlich Anfang Juli. Die Leute fühlten sich sicher, das Virus rückte in den Hintergrund. Doch die Delta-Variante ist achtmal ansteckender als das, was wir bislang kennen. Ich rate deshalb allen, die noch nicht geimpft sind, dringend, für die nächsten Tage einen Termin zu vereinbaren.