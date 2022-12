Wie viel Wachstum verträgt die Schweiz? Blick auf Zofingen AG. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

2023. Jetzt sind wir also in ein eidgenössisches Wahljahr gerutscht. Und bereits zeichnet sich ab, was den Wahlkampf inhaltlich dominieren wird – jedenfalls, wenn es nach der SVP geht. An ihrer Bad-Horn-Tagung Ende kommender Woche werden die Partei-Oberen aller Voraussicht nach die Themen Migration und Zuwanderung zuoberst auf die Themenliste setzen. Und wohl auch beschliessen, sich für eine neue Zuwanderungsinitiative zu engagieren.