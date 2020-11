Protestanten in Bülach – «Wir müssen uns als Kirche neu denken» Eine Spurgruppe der Bülacher Protestanten prüft derzeit intern das Angebot, die Personalfrage und die Ausrichtung der Kirche. Auch im Hinblick auf die Finanzen. Florian Schaer

«Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich klar zu werden, wohin wir als Kirchgemeinde gehen sollten», sagt die reformierte Bülacher Kirchgemeindepräsidentin Regula Hoch. Foto: Paco Carrascosa

Der Herrgott mag morgen noch derselbe sein, seine Kirche ist es nicht unbedingt. Als eigentliche Dienstleistungsunternehmen müssen Kirchgemeinden heute Angebot und Ausrichtung oft genug den gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen anpassen. Und im Augenblick spielt Corona dabei keine kleine Rolle. Die Folgen der Pandemie machen in vielen Gemeinden gerade jetzt Grundsatzdiskussionen nötig; oft allein schon aus finanziellen Gründen. Denn wo Firmen weniger Steuern zahlen, da zahlen sie auch weniger Kirchensteuern.

«Die Krise dauert zwar noch zu wenig lang, als dass man sagen könnte, sie sei generell schon für tiefgreifende Veränderungen in den Kirchgemeinden verantwortlich», sagt Michel Destraz, der Präsident der Bülacher Bezirkskirchenpflege. «Aber bezüglich der Finanzen erhöht sie bei der einen oder anderen kleinen Kirchgemeinde sicherlich den Druck, sich Kooperationen und auch mögliche Fusionen genauer anzusehen.» Klar ist: Je kleiner die Gemeinde, und je grösser der Anteil der Firmen am Steuerertrag, desto dunkler sind derzeit die Wolken am Finanzhorizont – und desto dringlicher ist wohl auch der Sparbedarf.