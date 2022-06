Was tun gegen die stark steigenden Gesundheitskosten? Experte Tilman Slembeck hält weitere Prämienverbilligungen für falsch. Das grundlegende Problem werde damit nicht gelöst.

Im Herbst droht wieder ein Prämienschock. Deshalb will der Nationalrat die Prämienverbilligung erhöhen. Ist das für Sie der richtige Weg?

Bildlich gesprochen: Es wird einfach mehr Valium verabreicht, also die Dosis der Beruhigungspille für die belasteten Prämienzahler erhöht. Die grundlegenden Ursachen der Kosten werden so nicht gelöst, man verschiebt die Lösung in die Zukunft.